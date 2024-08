Tria The Changcuters Dibawa ke RS Usai Pingsan saat Manggung di The Sounds Project

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band The Changcuters terpaksa menghentikan penampilannya di The Sounds Project hari kedua pada Sabtu malam, 10 Agustus 2024 setelah vokalisnya, Tria pingsan. Musisi bernama lengkap Mohammad Tria Ramadhani itu tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri saat menyanyikan lagu kedua "Gila-gilaan".

Suasana mendadak berubah, penonton ikut panik ketika melihat kejadian tersebut. Tria The Changcuters langsung dibawa oleh sejumlah kru menuju ke balik panggung. Kemudian mereka segera melarikan Tria ke rumah sakit.



The Changcuters Tak Bisa Lanjutkan Penampilan di The Sounds Project



Festival Director The Sounds Project Gerhana Banyubiru alias Ghana naik ke atas panggung ditemani oleh empat personel The Changcuters lainnya untuk memberikan penjelasan kepada penonton. Ia meminta maaf karena The Changcuters tidak dapat melanjutkan penampilan mereka di The Sounds Project kali ini.

"Teman kita semua, Mas Tria belum bisa melanjutkan manggungnya dikarenakan alasan kesehatan. Kita doain bareng-bareng semoga cepat sembuh dan juga pastinya The Changcuters bisa menyapa teman-teman semua di panggung-panggung mereka selanjutnya," kata Ghana.

Promotor mengapresiasi penonton yang telah memadati panggung The Sounds Project Stage untuk menyaksikan The Changcuters. Ia sekaligus meminta pengertian kepada penonton yang mungkin kecewa karena insiden ini.

"Sekali lagi saya mewakili promotor mengucapkan terima kasih banyak sudah sebanyak ini yang menonton The Changcuters, luar biasa semangatnya. Dan mohon maaf mungkin karena alasan kesehatan yang sifatnya di luar kuasa kita semua ya. Kita mohon doanya aja semoga semuanya bisa bertemu sama The Changcuters di kesempatan berikutnya," kata Ghana.



The Changcuters Minta Maaf dan Mohon Doa untuk Tria

Gitaris The Changcuters, Muhammad Iqbal atau yang akrab disapa Qibil juga menyampaikan permohonan maafnya atas kejadian tak terduga ini. Ia memastikan Tria akan langsung mendapatkan penanganan medis.

"Sekali lagi kami mau meminta maaf ke teman-teman semuanya, kita juga enggak ingin ini terjadi, jadi kita mohon doanya untuk kesembuhan Tria. Dia dibawa langsung ke rumah sakit, tidak bisa melanjutkan dengan sangat berat hati. Maaf semuanya," kata Qibil The Changcuters.

The Sounds Project berlangsung selama tiga hari, mulai dari tanggal 9 hingga 11 Agustus 2024 di Eco Park, Ancol, Jakarta Utara. Salah satu bintang tamu utama tahun ini adalah band pop punk asal Inggris, Neck Deep. Selain itu juga ada Secondhand Serenade dan Jamie Miller.

