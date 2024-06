Jinny's Kitchen 2 Tayang Mulai 28 Juni 2024, Park Seo Joon: Aku Kelelahan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jinny's Kitchen 2 akan ditayangkan setiap hari Jumat mulai 28 Juni 2024 di Prime Video. Acara ragam ini melibatkan aktor ternama di Korea membuka dan menjalankan sebuah restoran di luar negeri. Selain ada anggota baru, lokasi baru musim kedua ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pesertanya.

Jinny's Kitchen 2 akan dibintangi Jung Yu Mi, Park Seo Joon, Choi Woo Shik dan Lee Seo Jin. Sedangkan V BTS, yang saat ini sedang wajib militer, akan digantikan oleh Go Min Si. Aktris 29 tahun itu terkenal lewat perannya dalam drama Youth of May, Sweet Home, dan film Smugglers.

Go Min Si menjadi pendatang baru di Jinny's Kitchen 2. (dok. Prime Video)

Dalam musim pertama, Lee Seo Jin, Jung Yu Mi, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, dan V BTS membuka restoran street food Korea di Bacalar, Meksiko. Musim baru ini keempat aktor tersebut dan Go Min Si akan menjalankan restoran Korea di Reykjavík, Islandia.

Dengan tempat yang baru tentu penggemar acara ragam ini dapat menantikan perubahan yang semakin seru, termasuk peran baru, menu baru, dan pergantian di dapur. Belum lagi chemistry yang lucu di antara para pemain, perjuangan mereka menjalankan sebuah restoran di lokasi yang baru, dan tentu saja pemandangan Reykjavík yang menawan.

Lee Seo Jin akan kembali membintangi Jinny's Kitchen 2. (dok. Prime Video)

Teaser trailer Jinny's Kitchen 2

Prime Video juga merilis teaser trailer pertama Jinny's Kitchen 2 pada Senin, 3 Juni 2024. Teaser dibuka dengan memperkenalkan satu persatu pemerannya dengan menunjukkan wajah sumringah mereka secara close-up, hingga mereka duduk bersama mengenakan busana bernuansa putih.

Diiringi intro petikan gitar dari lagu Sweet Child of Mine, Guns of Roses, seolah menunjukkan semangat muda mereka sebagai pekerja restoran Korea di luar negeri.

"...Tapi bohong," tulisan dalam teaser itu mengiringi kemunculan Park Seo Joon yang terlihat duduk di lantai di belakang meja.

"Astaga, hai ini sangat melelahkan, " kata aktor Gyeongseong Creature itu dalam teaser tersebut.

Park Seo Joon dalam Jinnys' Kitchen 2. (dok. Prime Video)

Adegan selanjutnya memperlihatkan tidak hanya Park Seo Joon yang duduk di lantai, tapi juga aktor lainnya. Termasuk Jung Yu Mi dan Go Min Si yang duduk tak jauh darinya. Sementara agak jauh, terlihat Choi Woo Sik merebahkan tubuhnya di lantai. Di akhir teaser, sempat terdengar suara isakan tangis. Apakah mereka sangat kelelahan di Jinny's Kitchen 2 ini? Temukan jawabannya pada 28 Juni 2024 di Prime Video.

