Ronan Keating Kepanasan Tampil di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Ronan Keating beberapa kali mengomentari panasnya Jakarta ketika tampil di acara The 90's Festival 2024. "Wow, It's so hot (Wow, ini sangat panas)," katanya saat tampil di hari pertama festival tersebut pada 10 Agustus 2024.

Saking panasnya, pada pertengahan penampilan lagu Love Me For a Reason, Ronan Keating membuka jas putihnya. Ia akhirnya hanya mengenakan singlet hitam. Tatonya yang berada di pundak dan lengan semakin terlihat jelas.

Ronan Keating beberapa kali mengeluhkan panasnya Jakarta. Biasanya ia mengeluh setelah menyanyi satu lagu usai, dan sedang istirahat minum.

Tentu saja penampilan ronan Keating yang buka jas putihnya menarik perhatian para penggemar wanita. Para wanita berteriak histeris sambil berharap agar jas Ronan dilempar ke penggemar.

Penyanyi asal Irlandia ini tampil di hadapan ribuan penonton di The 90's Festival 2024. Ia beraksi di panggung The 90's Festival pukul 19.20 hingga 20.20.

Ronan Keating menyapa penggemarnya dari atas panggung. Ia menilai para peserta festival itu masih muda-muda. "Aku tidak percaya kalian semua di sini. Kalian semua masih terlalu muda untuk laguku. Tidak apa-apa, mungkin kalian tahu dari orang tua kalian. Mari kita menyanyi bersama," kata pria 47 tahun itu.

Ronan Keating menampilkan beberapa lagu solo andalannya. Ia pun mengajak para penggemarnya untuk nostalgia dengan lagu-lagu Boyzone seperti Words, I Live The Way You Love Me, dan No Matter What.

