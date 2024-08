Penyanyi Ronan Keating Ajak Nostalgia Bawakan Lagu Boyzone di The 90's Festival

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Ronan Keating menyapa penggemarnya dari atas panggung The 90's Festival. "Selamat Malam Jakarta. Aku adalah anak yang hidup di masa 90an dan aku senang akan hal itu," katanya memulai aksinya pukul 19.30 pada Sabtu 10 Agustus 2024.

Ronan Keating mengatakan dari atas panggung ia melihat banyak orang muda yang ia nilai tidak lahir di tahun 90an. "Kenapa aku mengatakan itu karena aku melihat beberapa anak kecil yang aku yakin dia tidak lahir dan merasakan 90an. Mungkin orang tuamu yang harus memberitahumu tentangku," katanya.

Ronan Keating Kepanasan Tampil di Jakarta

Padahal dari pantauan Tempo, justru para penonton aksi panggung Ronan Keating kemungkinan berusia 30 tahun ke atas. Mereka datang bersama pasangan atau teman-teman mereka bernostalgia mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan Ronan Keating dan mantan bandnya, Boyzone.

Ronan Keating benar saja mengajak para penonton mengenang lagu-lagu andalannya ketika bersama Boyzone. "Aku yakin semua tahu dan mungkin mengenalku saat masih tergabung dengan Boyzone. Jadi kupikir masalah bila aku menyanyikan beberapa lagu Boyzone," katanya.

Ia pun menyanyikan lagu seperti Baby Can I Hold You, Words, I Love The Way You Love Me, No Matter What, Love Me For A Reason. Para penonton pun terlihat berjoget, ikut menyanyi dan melambaikan tangannya mengikuti irama yang dibawakan Ronan Keating.

Ia juga membawakan lagu-lagu solonya seperti seperti If Tomorrow Never Comes, When You Say Nothing At All.

Saat menutup acara, Ronan Keating mengaku senang selalu diterima baik di Indonesia. Ia selalu mendapatkan sambutan hangat di tanah air, terutama di The 90's Show.

Ronan Keating pun buru-buru pulang karena harus segera naik pesawat malam ini juga. Pria yang hanya sehari di Indonesia untuk mengisi acara ini, harus terbang ke London dan besoknya ke Skotlandia, untuk mempersiapkan penampilan Ahad malam. "What a day in Jakarta, really enjoy this night," katanya.

