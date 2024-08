Maia Estianty Hingga Victoria Beckham Jadi Korban Tren TikTok Just Give Me My Money

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Victoria Beckham bahkan tidak dapat terhindar sebagai korban dari tren prank “Just give me my money” yang baru-baru ini ramai berputar di jagat maya, khususnya oleh para pengguna TikTok. Mulai dari pemengaruh Tanah Air hingga artis-artis luar negeri turut bergabung meramaikan tren ini untuk menge-prank kerabat dekat mereka, tak terkecuali keluarga Beckham.

Di dalam video terbaru yang diunggah mantan pemain sepak bola, David Beckham, memperlihatkan bagaimana ia bersama ketiga buah hatinya, Romeo Beckham, Cruz Beckham, dan Harper Seven Beckham, menyasar Victoria sebagai target sasaran. Dimulai dari Romeo, keempatnya secara bergantian mengucapkan kalimat “just give me my money” yang masing-masing disambut dengan tepuk tangan yang meriah.

Tiba gliran Victoria, keempatnya kompak terdiam dan tidak ada yang memberikannya tepuk tangan. Membuatnya bertepuk tangan sendirian dan seketika merasa malu karena baru saja di-prank oleh orang-orang tersayangnya. “Sorry Mum (Maaf, Ibu),” tulis David disertai emoji tawa sebagai keterangan di bawah video yang ia unggah pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Penjelasan Tren TikTok “Just Give Me My Money”

Tren “Just Give Me My Money” sebetulnya merupakan konten iseng yang tidak berbahaya dan lucu untuk dilakukan kepada kerabat atau teman terdekat. Sebagaimana yang dilakukan keluarga Beckham, tren ini bertujuan untuk mengerjai salah seorang korban yang sudah ditargetkan untuk mengucapkan kalimat “just give me my money” tanpa memberikan sambutan yang meriah seperti sebelumnya.

Keluarga David Beckham ketika sedang bermain prank Give Me My Money. Foto: Instagram.

Tujuan dari tren ini adalah membuat korban merasa canggung dengan situasi yang tiba-tiba hening setelah ia mengucapkan frasa yang sama. Korban keusilan tren ini biasanya memang diberikan giliran paling terakhir, ketika ia sudah memahami bagaimana alur permainan tanpa tahu bahwa ia akan menjadi korban di akhir.

Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan dan siapa yang pertama kali memulai tren tersebut, banyak yang memberikan kredit tren “just give me my money” kepada seorang penyiar Twitch, Kai Cenat. Sebagaimana tertulis dalam laman Glamour, streamer dengan lebih dari 12 juta pengikut ini menggunakan frasa tersebut pada saat melakukan siaran langsung bersama rapper DreamDoll pada Januari lalu.

Di dalam potongan video tersebut, ia menguucapkan frasa “Just give me my money” menggunakan nada dari lagu “Love” milik Kendrick Lamar. Diketahui bahwa frasa tersebut juga muncul dalam sebuah adegan di dalam film Paid in Full yang dirilis pada 2022.

Selebritas yang Turut Serta Tren “Just Give Me My Money”

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain Victoria Beckham, ada beberapa selebritas luar yang juga berakhir menjadi korban tren “Just Give Me My Money”. Aktor Will Smith adalah salah satunya. Di dalam video yang diunggah Akira Akbar satu pekan lalu, dirinya terlihat kebingungan setelah menjadi korban keisengan rekan-rekannya dari serial Bel-Air. Olly Sholotan dan Jabari Banks juga terlihat di dalam video, ikut serta mengganggu senior mereka.

Salah satu pemengaruh Tanah Air, Fadly Faisal juga iseng mengerjai Maia Estianty dalam tren “just give me my money”. Di dalam video terlihat Maia yang sangat antusias mengikuti keseluruhan permainan hanya untuk ditinggalkan dalam keadaan bingung di akhir permainan. “Dosa ga si begini?” tulis Fadly sebagai keterangan video.

Tidak berbeda dengan kreator konten, Shani Amelia yang turut kena imbas dari tren ini karena dikerjai kedua adiknya. Lucunya, di akhir ia malah mengajak sang ibu untuk menjadi korban selanjutnya. “Gw ga sanggup banget liat mama WKKWKWKWKWK,” tulisnya di bawah video yang ia unggah di reels Instagram, Rabu, 7 Agustus 2024.

INSTAGRAM| TIKTOK| GLAMOURMAGAZINE

Pilihan Editor: Adakan Kompetisi Bernyanyi, TikTok LIVE Gaet Tiga Musisi Ternama Tanah Air Sebagai Juri