Profil Eunji APINK dan Choi Jin Hyuk, Dua Bintang di Drama Korea Miss Night And Day

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Miss Night and Day yang dibintangi oleh Lee Jung Eun, Jung Eun Ji, dan Choi Jin Hyuk, sudah tayang perdana pada 15 Juni 2024. Cerita ini mengisahkan tentang Lee Mi Jin, diperankan oleh Jung Eun Ji, seorang perempuan muda yang telah mencari pekerjaan tetap selama bertahun-tahun. Suatu hari, dia menemukan dirinya terjebak dalam tubuh seorang wanita berusia 50 tahun. Namun, pada malam hari, dia kembali ke tubuhnya sendiri.

Drama Korea ini telah menarik perhatian penggemar drakor di seluruh dunia, terutama dengan keterlibatan bintang-bintang ternama seperti Eunji dari APINK dan Choi Jin Hyuk. Kedua aktor ini akan membawa warna dan dinamika yang unik ke dalam cerita Miss Night And Day.

Sebelumnya, Eunji telah terbukti mampu membawa karakter-karakternya dengan penuh emosi dan keterlibatan, sementara Choi Jin Hyuk dikenal dengan kemampuan aktingnya yang serbaguna dan kuat, yang sering kali membuat penonton terpesona. Mari kita telusuri lebih dalam tentang profil masing-masing bintang ini serta apa yang bisa diharapkan dari drama yang sedang ditunggu-tunggu ini.

Profil Eunji APINK

Jung Eunji, yang dikenal sebagai vokalis utama Apink, lahir pada 18 Agustus 1993 dengan nama lengkap Jung Hye Rim di Haeundae, Busan, Korea Selatan. Dia memulai debut solo pada 18 April 2016 dengan mini album Dream.

Sebagai seorang artis, Eunji telah mencatatkan prestasi di berbagai bidang, termasuk musik dan akting. Ia terkenal sebagai "Virus Bahagia" di antara anggota Apink dan dikenal karena vokalnya yang mendalam, mendapat pujian dari sesama idolanya seperti Heechul Super Junior dan Taeil Block B.

Selain itu, Eunji aktif dalam berbagai produksi musikal dan drama seperti Reply 1997 dan That Winter, The Wind Blows. Ia juga memiliki minat dalam berbagai hal, seperti bermain piano, membayangkan video musik, dan mengambil pelajaran Taekwondo. Meskipun memiliki tipe ideal pria maskulin, Eunji lebih mengutamakan koneksi emosional dalam hubungan daripada penampilan fisik semata.

Profil Choi Jin Hyuk

Choi Jin Hyuk, awalnya dikenal dengan nama panggung Kim Tae Ho, adalah seorang aktor asal Korea Selatan yang diwakili oleh G-Tree Creative. Dilansir dari Mydramalist.com, debutnya dalam dunia akting dimulai dengan peran dalam serial SBS tahun 2010, "It's Okay, Daddy's Girl". Namun, popularitasnya meroket berkat peran utamanya dalam serial "Gu Family Book" pada tahun 2013.

Choi mengikuti wajib militer pada tanggal 31 Maret 2015, namun harus menghentikan dinasnya setelah tujuh bulan karena cedera lutut. Dia kemudian kembali ke layar kaca dengan peran dalam serial OCN 2017, Tunnel, yang mendapat sambutan positif.

Pada 8 Oktober 2021, Choi mengumumkan bahwa dia akan menghentikan semua aktivitasnya setelah melanggar peraturan pencegahan COVID-19. Akibat dari kejadian ini, dia memutuskan untuk mundur dari variety show populer SBS My Little Old Boy di mana dia menjadi anggota tetap. Sebagai konsekuensi dari tindakannya, segala penampilannya dalam acara tersebut dihapus atau diubah sebanyak mungkin.

Dengan penampilan dari dua bintang terkenal ini, drakor ini diperkirakan menarik perhatian penonton dengan chemistry mereka yang mungkin menciptakan momen-momen tak terlupakan di layar. Miss Night And Day diharapkan menjadi salah satu drama yang paling dinantikan tahun ini, menggabungkan talenta berbakat dari Eunji APINK dan Choi Jin Hyuk untuk menciptakan pengalaman menonton drama baru yang berbeda.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | AULIA SABRINI SARAGIH | MALINI

