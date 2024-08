Ayah Yoo Ah In Meninggal karena Sakit, Kenangan 5 Tahun Lalu Ungkap Rasa Sayang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar duka datang dari aktor asal Korea Selatan, Yoo Ah In, yang saat ini tengah baru saja kehilangan sang ayah. Berdasarkan pernyataan agensi Yoo Ah In, United Artists Agency, mendiang Uhm Young In meninggal pada Rabu, 7 Agustus 2024 di usianya yang ke-67 tahun.

Melalui pernyataan resmi yang dirilis agensi itu pula diketahui bahwa ayah Yoo Ah In meninggal setelah berjuang melawan penyakit. Hal ini dikonfirmasi oleh seorang sumber yang merupakan orang terdekat sang aktor.

"Ayah Yoo Ah In telah menderita penyakit kronis. Saya mendengar kondisinya memburuk akhir-akhir ini," katanya, sebagaimana tertulis pada laman Allkpop.

Upacara pemakaman ayah Yoo Ah In digelar di DCMC Daegu Catholic University Medical Center Funeral Hall. Sementara itu, pemakamannya akan dilakukan di Myeongbok Park pukul 9.30 pagi waktu setempat pada Jumat, 9 Agustus 2024 mendatang.

Yoo Ah In Ungkap Rasa Sayang kepada Sang Ayah di Televisi

Dilansir dari laman Allkpop, Yoo Ah In sebelumnya pernah mengungkapkan rasa sayangnya yang mendalam kepada ayahnya pada 2019 saat tampil di acara KBS 1TV "Do-ol Ah-in Goes to Ganghwa." Saat itu, ia mengenang hubungannya dengan ayahnya.

"Saya datang ke Seoul pada usia 17 tahun untuk mengejar karier akting. Saya fokus pada diri sendiri, berusaha memberi tempat bagi diri saya di dunia ini,” ucap Yoo Ah In yang saat itu berusia 33 tahun.

Ia melanjutkan bahwa dirinya tidak terbiasa mengungkapkan rasa sayangnya secara langsung kepada sang ayah. Ketika ditanya siapa yang lebih ia sukai, Yoo Ah In yang lebih dekat dengan ibunya tidak pernah sekalipun mengatakan “Ayah”.

“Akhir-akhir ini, saya mulai memikirkan ayah saya. Untuk pertama kalinya, saya meneleponnya dan membicarakan berbagai hal serta mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya. Itu adalah pertama kalinya saya mengatakan hal itu kepadanya sebagai orang dewasa. Rasanya canggung," kata Yoo Ah In.

Sekilas tentang Aktor Yoo Ah In

Yoo Ah In menjadi populer lewat drama Roundup yang tayang pada 2004. Sejak saat itu, ia banyak tampil dalam drama-drama seperti Sungkyunkwan Scandal (2010), Descendant of the Sun (2016), serta film-film seperti The Throne (2015), Burning (2018), dan Voice of Silence (2020).

Dilansir dari Maeil Business Newspaper, diketahui Yoo Ah In pernah diadili atas tuduhan pemberian propofol secara rutin, pembelian pil tidur ilegal dengan resep dokter oleh orang lain, merokok, serta merusak barang bukti. Pada 26 Juli lalu, ia didakwa atas tuduhan penyerangan seksual (pemerkosaan serupa), tetapi segera dibantah oleh perwakilan hukum Yoo Ah In. Mereka mengatakan, "Kami ungkapkan bahwa pengaduan tersebut tidak benar."

