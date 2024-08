Film The Instigators Dirilis, Sebelumnya Ada 7 Deretan Film Terbaik Matt Damon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Matt Damon kembali ke layar lebar dalam film terbarunya The Instigators. Dalam film ini, ia memerankan Rory, seorang mantan Marinir yang beralih menjadi pencuri dengan misi ala Robin Hood.

Damon bersama Casey Affleck menghidupkan karakter Rory dan Cobby untuk melakukan perampokan demi membayar tunjangan anak Rory, yang malah berakhir dengan pelarian seru di kota.

Damon, yang juga menjadi produser bersama Ben Affleck menunjukkan kemampuannya dalam memadukan aksi, komedi, dan drama, menjadikan karakter Rory sangat menarik. The Instigators disutradarai oleh Doug Liman, yang dikenal lewat Bourne Legacy.

Matt Damon, seorang aktor yang dikenal dengan berbagai peran ikoniknya, telah membintangi banyak film yang mendapat pujian dan penghargaan. Berikut adalah tujuh film terbaik yang menampilkan kemampuan akting luar biasa Matt Damon.

Good Will Hunting (1997)

Good Will Hunting adalah film yang mengangkat nama Matt Damon ke tingkat internasional. Dalam film ini, Damon berperan sebagai Will Hunting, seorang jenius matematika yang bekerja sebagai tukang kebun di MIT. Cerita berfokus pada perjalanan Will untuk mengatasi trauma masa lalunya dan menemukan potensi sejatinya.

Menurut Collider, Damon juga turut menulis skenario film ini yang akhirnya meraih Oscar untuk kategori Skenario Asli Terbaik. Kinerja Damon yang mendalam dan emosional mendapat pujian luas, menjadikannya salah satu penampilan terbaiknya.

The Bourne Identity (2002)

Film ini menandai debut Matt Damon sebagai Jason Bourne, seorang agen rahasia yang kehilangan ingatan dan berusaha mengungkap identitasnya. Film ini merupakan bagian pertama dari trilogi The Bourne yang sangat sukses.

Peran Damon sebagai Bourne memamerkan kemampuannya dalam adegan aksi dan drama, serta membawa kedalaman emosional yang signifikan. Kesuksesan film ini tidak hanya membuat Damon menjadi bintang aksi terkemuka, tetapi juga memicu dua sekuel lainnya, The Bourne Supremacy dan The Bourne Ultimatum.

Saving Private Ryan (1998)

Dalam Saving Private Ryan, Damon berperan sebagai Private James Francis Ryan, seorang tentara yang harus diselamatkan oleh sekelompok pasukan Amerika selama Perang Dunia II. Film ini, yang disutradarai oleh Steven Spielberg, dikenal dengan adegan perangnya yang realistis dan emosional.

Penampilan Damon sebagai Ryan menambah kedalaman dan kemanusiaan dalam cerita yang sangat menegangkan. Film ini mendapat pujian kritis dan memenangkan beberapa penghargaan Oscar, termasuk Best Director untuk Spielberg.

The Martian (2015)

Dalam The Martian, Matt Damon berperan sebagai Mark Watney, astronot yang terdampar di Mars dan harus bertahan hidup sendirian di planet merah tersebut. Film ini, disutradarai oleh Ridley Scott, menampilkan penampilan Damon yang penuh semangat dan humor.

Menurut Gold Derby, berkat kemampuan aktingnya, Damon berhasil membuat karakter Watney terasa nyata dan dapat dihubungkan, menjadikannya salah satu penampilan terbaiknya. The Martian mendapatkan pujian kritis dan meraih tujuh nominasi Academy Award, termasuk untuk Damon sebagai Aktor Terbaik.

The Departed (2006)

The Departed adalah film thriller kriminal yang disutradarai oleh Martin Scorsese, dan Damon berperan sebagai Colin Sullivan, seorang polisi yang bekerja untuk mafia.

Peran Damon dalam film ini menunjukkan kemampuan aktingnya dalam genre thriller dan drama, melawan aktor besar seperti Leonardo DiCaprio dan Jack Nicholson. Film ini berhasil meraih Oscar untuk Best Picture, dan penampilan Damon sebagai tokoh yang kompleks dan cerdik mendapatkan pujian.

Ocean's Eleven (2001)

Dalam film ini, Damon memainkan peran Linus Caldwell, seorang penipu muda yang bergabung dengan tim pencuri yang dipimpin oleh Danny Ocean, diperankan oleh George Clooney.

Ocean’s Eleven adalah bagian pertama dari trilogi Ocean’s dan terkenal dengan para pemeran tersohor dan alur cerita yang cerdas. Penampilan Damon sebagai pencuri berbakat dan karakter yang cerdas menambah keseruan dan komedi dalam film ini, menjadikannya favorit di kalangan penggemar.

The Talented Mr. Ripley (1999)

The Talented Mr. Ripley adalah film thriller psikologis di mana Damon berperan sebagai Tom Ripley, seorang pemuda yang berusaha menjalani kehidupan mewah dengan cara yang ekstrem.

Film ini menampilkan performa Matt Damon yang luar biasa, memperlihatkan kecerdikan dan kegilaan karakter yang ia mainkan. Penampilan Damon dalam film ini mendapat pujian dari kritikus dan menunjukkan kemampuannya dalam memainkan peran yang kompleks dan penuh intrik.

