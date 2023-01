Michelle Yeoh Peraih Golden Globe 2023 Si Pendekar Wanita di Crouching Tiger Hidden Dragon

TEMPO.CO, Jakarta - Michelle Yeoh sebelum bermain dalam Everything Everywhere All At Once dan berhasil meraih Best Performance by an Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy di Golden Globe Awards 2023, dikenal melalui film Crouching Tiger Hidden Dragon.

Crouching Tiger Hidden Dragon adalah sebuah film wuxia yang rilis pada 2000 hasil karya sutradara Ang Lee dan ditulis untuk menjadi film layar lebar oleh Wang Hui-ling, James Schamus, dan Tsai Kuo-jung. Film aksi ini diadaptasi dari novel Cina dengan nama yang sama sekitar 1941-1942 oleh Wang Dulu. Film ini pun menampilkan pemeran aktor etnis Tionghoa, seperti Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, dan Chang Chen.

Berdasarkan boxofficemojo, film ini meraih kesuksesan kritis dan komersial yang luar biasa, yaitu berhasil memenangkan lebih dari 40 penghargaan dan dinominasikan untuk 10 Academy Awards pada 2001, termasuk Film Terbaik. Selain itu, film ini juga dan Film Berbahasa Asing Terbaik, Arahan Seni Terbaik, Skor Asli Terbaik, dan Sinematografi Terbaik. Kendati demikian, bagi salah satu pemeran dalam film ini, Michelle Yeoh mengungkapkan bahwa setiap adegan pertarungan penuh senjata tidaklah mudah. Hal ini pun memaksanya untuk mempelajari perkelahian lebih giat lagi, meskipun ia memang sudah biasa bermain dalam film bergenre aksi.

Pendekar Wanita Crouching Tiger Hidden Dragon

Michelle Yeoh mengungkapkan bahwa ia awalnya mengira ide sutradara Ang Lee untuk satu adegan perkelahian di Crouching Tiger Hidden Dragon adalah sebuah lelucon. Yeoh adalah sosok terkenal di dunia film laga, ia pernah membintangi film bersama Jackie Chan di Supercop 2. Selain itu, ia juga tampil di film-film aksi lainnya, seperti Tomorrow Never Dies, Gunpowder Milkshake, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dan terbaru, Everything Everywhere All At Once. Namun, salah satu peran Yeoh yang paling berkesan adalah ketika memerankan Yu Shu Lien pada 2000-an dalam Crouching Tiger Hidden Dragon.

Sutradara yang juga menggarap film MCU Hulk ini mengangkat Crouching Tiger, Hidden Dragon dengan kisah Master Li (Chow Yun-Fat) dan pencarian Shu Lien untuk memulihkan Green Destiny, pedang seorang pejuang dongeng. Film ini terkenal di kalangan penggemar film aksi karena gaya wuxia dan koreografi pertarungannya yang rumit dan mengesankan. Yeoh pun kembali sebagai Shu Lien dalam sekuel Netflix, Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny yang dirilis pada 2016, tetapi film tersebut sebagian besar dianggap gagal memenuhi standar yang sama dengan aslinya.

Mengutip screenrant, Yeoh merefleksikan waktunya membuat film ini. Ia mengungkapkan bahwa awalnya mengira Lee sedang bercanda ketika dia menggambarkan satu adegan perkelahian kepadanya. Adegan tersebut merupakan highlight dari film tersebut yang menampilkan Yeoh berhadapan dengan Jiao Long di sebuah ruangan dengan deretan berbagai senjata tajam di sepanjang dinding.

Urutan pertarungan adalah salah satu koreografi yang paling berkesan dan rumit di seluruh film dan dikenang secara luas karena banyaknya senjata yang digunakan Yeoh di sepanjang film. Yeoh memulai dengan pedang, tetapi setelah lawannya mematahkannya, ia kemudian beralih ke tombak dan beberapa senjata berbilah lainnya. Sampai akhirnya, karakter Yeoh muncul sebagai pemenang. Adegan tersebut pun menunjukkan bahwa Yeoh tidak hanya mampu menangkap aksi dan drama dengan begitu jelas, tetapi juga ahli melakukan berbagai gaya bertarung yang dibutuhkan.

Meskipun juga dikenal karena peran yang lebih dramatis, Michelle Yeoh menjadi salah satu bintang aksi paling terkenal selama tiga puluh tahun terakhir, bahkan dapat dikatakan sejajar dengan Jackie Chan. Film Crouching Tiger Hidden Dragon pun menjadi salah satu film seni bela diri terbaik sepanjang masa dan contoh sempurna dari bakat luar biasa Yeoh untuk aksi pertarungannya.

