Marvel Mengumumkan Judul Film Baru, Simak Serba-serbi Seri Fantastic Four

TEMPO.CO, Jakarta - Fantastic Four, tim superhero dari Marvel Comics, kembali lagi dengan film terbaru. Laporan Hollywood Reporter, Sabtu, 27 Juli 2024, dikutip dari Antara, pengumuman panel Marvel Studios di San Diego Comic-Con judul film tersebut diumumkan, Fantastic Four: First Steps.

1. Komposer Film

Michael Giacchino yang memenangkan Oscar untuk musiknya film Up juga diumumkan sebagai komposer film tersebut. Matt Shakman (WandaVision) mengarahkan versi terbaru dari tim klasik Marvel yang berasal dari komik pada 1961.

2. Pemeran utama

Film Fantastic Four terbaru dibintangi oleh Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Joseph Quinn (Human Torch) dan Ebon Moss-Bachrach (The Thing).

3. Tanggal Rilis

Laporan Deadline, Fantastic Four akan dirilis pada 25 Juli 2025, dengan Ralph Ineson sebagai Galactus. Sebelumnya, perkiraan film Fantastic Four akan dirilis pada 8 November 2024, kemudian bergeser menjadi 14 Februari 2025. Namun, pengumuman terbaru film ini akan dirilis pada 25 Juli 2025.

4. Fantastic Four

Film Fantastic Four pertama dirilis oleh 20th Century Fox dan dibintangi oleh Ioan Gruffudd sebagai Mister Fantastic, Jessica Alba sebagai Invisible Woman, Michael Chiklis sebagai The Thing dan Chris Evans sebagai Human Torch sebelum dia menjadi Captain America di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Film ini sebelumnya cukup mendapat perhatian dalam Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer pada 2007. Namun, kelanjutan dari seri ini tidak terlalu sukses, meskipun memperkenalkan penjahat Galactus.

5. Reboot

Pada 2015, reboot dari film yang disutradarai oleh Josh Trank disambut dengan ulasan yang kurang baik. Film tersebut diperankan oleh Miles Teller sebagai Mister Fantastic, Kate Mara sebagai Invisible Woman, Jamie Bell sebagai Thing dan Michael B. Jordan sebagai Human Torch.

