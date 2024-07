Celine Dion akan Tampil di Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024, Berapa Bayarannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Celine Dion akan tampil dalam Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024 pada Jumat, 26 Juli mendatang, menurut berbagai media asing. Ini akan menjadi pertunjukan langsung pertamanya sejak mengumumkan diagnosis stiff person syndrome dua tahun lalu.

Variety melaporkan, Celine Dion tiba di Paris pada Senin, 22 Juli 2024 di hotel Royal Monceau dekat Champs-Élysées. Ia sempat memberikan tanda tangan dan melambaikan tangan kepada para penggemar. Itu adalah tempat yang sama dengan para penampil lainnya menginap, termasuk Lady Gaga. Sampai saat ini, informasi spesifik tentang penampilan Celine Dion masih dirahasiakan.

Seorang sumber yang tidak disebutkan identitasnya berbicara kepada TMZ bahwa Celine Dion dibayar sebesar 2 juta dolar atau Rp 32,4 miliar hanya untuk membawakan satu lagu. Di luar itu, penyelenggara Olimpiade juga membiayai perjalanannya, termasuk jet pribadi, keluarga besarnya, kapal, dan lainnya. "Mereka membayar banyak sekali uang. Jumlah yang tidak masuk akal," kata sumber tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik kabar mengenai kehadiran Celine Dion untuk meramaikan gelaran Olimpiade Paris 2024. Ketika ditanya mengenai partisipasinya dalam upacara tersebut, Macron mengatakan akan menjadi berita yang fantastis jika Celine Dion hadir, karena penyanyi Kanada tersebut adalah seniman yang hebat.

"Saya akan sangat senang jika ia bisa hadir di upacara pembukaan ini, seperti semua rekan senegara kita," kata Macron. "Saya tidak akan membocorkan apa pun, apa yang (Art Director Olimpiade Paris) Thomas Jolly dan seluruh timnya telah persiapkan. Ada juga kejutan."

Bukan Pertama Kali Celine Dion Tampil di Acara Olimpiade

Pelantun 'My Heart Will Go On' ini memiliki hubungan kuat dengan Olimpiade. Celine Dion membawakan 'The Power of the Dream' pada upacara pembukaan Olimpiade Atlanta 1996, dengan lagu yang ditulis dan diproduksi khusus untuk acara tersebut. Upacara tersebut disaksikan oleh 3,5 miliar orang di seluruh dunia.

Tahun ini, Celine Dion menarasikan kampanye video pendek berjudul L'invincible courage yang merayakan keberanian para atlet di tim Olimpiade dan Paralimpiade Kanada. Rumor bahwa Dion sedang bersiap untuk kembali ke Olimpiade telah beredar sejak ia muncul di sampul majalah Vogue Prancis pada April lalu.

Bintang itu mengungkapkan bahwa dia telah menjalani program kebugaran fisik yang melelahkan untuk mendapatkan kembali kekuatan dan kesehatannya. "Saya ingin menjadi diri saya yang terbaik. Saya ingin melihat Menara Eiffel lagi," katanya. Rumor itu kembali merebak pada Juni 2024 ketika Celine Dion terlihat di New York mengenakan kaus bertuliskan slogan Celine Paris.

Upacara Pembukaan Olimpiade Paris 2024

Upacara Pembukaan Olimpiade Paris pada Jumat, 26 Juli 2024 akan dihadiri oleh sekitar 300.000 orang, yang sebagian besar tamu undangan. Thomas Jolly yang dipercaya sebagai Art Director akan mempersiapkan tontonan megah sekaligus memperkenalkan Prancis kepada dunia dalam sebuah parade yang diperkirakan berlangsung hampir empat jam di sepanjang Sungai Seine.

"Upacara pembukaan belum pernah diadakan di luar stadion. Tidak ada contoh, ini benar-benar kreasi,” kata Jolly. Ia membayangkan balet raksasa dalam 12 babak dengan ratusan penari ditempatkan di banyak jembatan yang membentang di Sungai Seine, seperti perahu yang mengapung di sungai membawa atlet Olimpiade ke Menara Eiffel.

Pada Senin, 22 Juli lalu, Lady Gaga terlihat sedang berdiri di dekat piano di platform terapung di Sungai Seine, seperti sedang mempersiapkan penampilannya. Dalam upacara tersebut, sekitar 6.000-7.000 atlet akan berlayar menyusuri Sungai Seine sepanjang enam kilometer dari jembatan Austerlitz di timur hingga Menara Eiffel, dengan 85 tongkang dan perahu.

"Yang dapat saya katakan adalah bahwa pertunjukan ini akan sangat berarti bagi para artis yang akan tampil," kata Jolly.

