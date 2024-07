Sinopsis Hijack 1971, Adaptasi Kisah Nyata Pembajakan Pesawat Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru dari Korea Selatan, Hijack 1971, tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu, 17 Juli 2024. Film ini merupakan karya adaptasi dari kisah nyata tentang pembajakan pesawat paling bersejarah di Korea Selatan, yakni Korean Air F27.

Di bawah arahan sutradara Kim Sung Han, film ini kembali mengulas kisah pada Januari 1971. Saat itu, sejarah mencatat pesawat penumpang Korean Air F27 berangkat dari Bandara Skho menuju Bandara Gimpo, Korea Selatan. Namun, perjalanan itu berubah menjadi momen tragis ketika seorang pemuda Korea Selatan mencoba membajak pesawat menuju Korea Utara.

Peristiwa yang menjadi catatan penting dalam sejarah penerbangan Korea Selatan itu pun ditulis ulang dalam naskah film oleh Kim Kyung Chan. Dia adalah penulis skenario ternama yang telah melahirkan sejumlah karya, di antaranya Cart (2014), 1987: When the Day Comes (2017), dan Hit-and-Run Squad (2019).

Lantas, seperti apa sinopsis Hijack 1971 yang adaptasi kisah nyata pembajakan pesawat Korea Selatan? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





Sinopsis Hijack 1971

Dengan cerita yang diangkat dari kisah nyata, film ini menggambarkan situasi saat orang-orang berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi yang ekstrem. Menyuguhkan cerita tentang pembajakan pesawat, konflik film ini melibatkan 55 penumpang dan 5 pramugari.

Diceritakan, pada 1971, Tae In adalah seorang mantan pilot pesawat tempur Angkatan Udara Korea Selatan. Dia kehilangan pekerjaannya di militer setelah menolak mematuhi perintah untuk menembak jatuh pesawat yang dibajak menuju Korea Utara. Oleh karena itu, dia kini bekerja sebagai pilot untuk sebuah maskapai penerbangan komersial.

Suatu hari, Tae In menghadapi krisis di dalam pesawat yang dikemudikannya. Pesawat penuh penumpang itu dibajak oleh seorang penumpang pemuda bernama Yong Dae. Dia menaiki pesawat tersebut dengan rasa penuh putus atas untuk bisa bersatu kembali dengan kakak laki-lakinya yang menghilang setelah ibunya tiada.

Ada juga Kapten Pilot Gyu Sik yang merupakan sosok penyayang. Meskipun mengalami cedera selama pembajakan, namun dia tetap tenang dan membimbing Tae In dalam mengemudikan pesawat. Sementara itu, Ok Soon adalah pramugari yang dengan berani menjaga penumpang, meskipun ia berdiri paling dekat dengan pembajak pesawat.

Saat Yong Dae memerintahkan agar pesawat diterbangkan menuju Korea Utara dan melewati Zona Demiliterisasi (DMZ), para awak pesawat tetap mencoba melindungi penumpang mereka. Ketegangan semakin meningkat setelah sebuah jet tempur mengejar pesawat itu karena telah terbang keluar jalur.





Tentang Film Hijack 1971

- Judul: Hijack 1971

- Judul lain: Hijacking

- Tagline: “Seorang penumpang dengan tujuan berbeda telah menaiki pesawat”

- Genre: Aksi, Thriller, Kriminal

- Tanggal rilis: 17 Juli 2024 (Indonesia), 21 Juni 2024 (Korea Selatan)

- Durasi: 1 jam 40 menit

- Sutradara: Kim Sung Han

- Penulis skenario: Kim Kyung Chan

- Perusahaan produksi: Perfect Storm Film

- Distributor: Sony Pictures Entertainment Korea

- Bahasa: Korea

- Asal negara: Korea Selatan

- Rating usia penonton: 13+ (Remaja di atas usia 13 tahun)





Daftar Pemain Hijack 1971

Sejumlah aktor dan aktris papan atas Korea Selatan membintangi film besutan sutradara Kim Sung Han ini. Salah satunya adalah kehadiran Sung Dong Il sebagai aktor senior yang memerankan karakter kapten pilot, Gyu Sik. Adapun daftar pemain film Hijack 1971 adalah sebagai berikut:

1. Ha Jung Woo sebagai Tae In

2. Yeo Jin Goo sebagai Yong Dae

3. Sung Dong Il sebagai Gyu Sik

4. Chae Soo Bin sebagai Ok Soon

5. Moon You Kang sebagai Chang Bae

6. Im Se Mi sebagai Moon Yeong

7. Kim Sun Young sebagai Yeon Suk

8. Chung Ye Jin sebagai Lee Su Hui

9. Moon Woo Jin sebagai Lee Han Bong

10. Kim Chul Yoon sebagai Nam Il

RADEN PUTRI| SOOMPI| IMDB| ASIANWIKI| MYDRAMALIST

