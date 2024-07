Daftar Film dan Serial Televisi yang Dibintangi Shannen Doherty

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shannen Doherty meninggal pada Sabtu, 13 Juli 2024 di usia 53 tahun setelah lama berjuang melawan kanker. Ia meninggalkan warisan sebagai ikon televisi tahun 1990-an berkat perannya sebagai gadis pendatang baru dari Midwest Brenda Walsh dalam Beverly Hills, 90210.

Berikut film dan serial televisi yang dibintangi Shannen Doherty

1. Little House on the Prairie (1974)

Bertahun-tahun sebelum bermain peran di Beverly Hills, ia menjalani lakonnya sebagai Jenny Wilder dalam Little House on the Prairie. Doherty muncul sebagai Jenny, seorang gadis berkuncir dua yang ayahnya meninggal.

2. Heathers (1988)



Film komedi gelap ini disutradarai oleh Michael Lehmann dan ditulis oleh Daniel Waters. Doherty berperan sebagai Heather Duke, seorang anggota kelompok gadis-gadis jahat yang meneror sekolah menengah mereka dan semuanya memiliki nama yang sama kecuali protagonisnya, Veronica Sawyer, yang diperankan oleh Winona Ryder.

Film tersebut bercerita tentang kematian pemeran utama akibat pembunuhan oleh anak baru dianggap sebagai bunuh diri. Veronic, Heather yang diperankan Doherty membantu proses manipulasi tersebut.

3. Beverly Hills, 90210 (1990)



Doherty terkenal dalam Beverly Hills, 90210, serial remaja berpengaruh yang memulai debutnya di Fox pada 1990. Serian ini disutradarai oleh Darren Star dan diproduksi eksekutif oleh Aaron Spelling. Doherty memerankan Brenda Walsh, pendatang baru Beverly Hills yang datang dengan saudara kembarnya, Brandon yang diperankan oleh Jason Priestley.

"Sedangkan saudara laki-lakinya akan merasa sedikit lebih percaya diri dan aman, dan hanya cocok secara otomatis, saya pikir untuk Brenda selalu ada sedikit lebih banyak, 'Apakah ini tempat untukku?' Saya pikir dia mungkin berjuang melalui itu, secara tidak sadar, sepanjang pertunjukan,” ucap Doherty dalam wawancaranya dengan The New York Times pada tahun 2008.

4. Mallrats (1995)



Salah satu peran pertama Doherty setelah dia meninggalkan Beverly Hills, 90210, adalah dalam Mallrats, komedi ansambel Kevin Smith tentang orang-orang muda yang nongkrong di mal. Dalam adegan awal, karakter Doherty, Rene, menyajikan perpisahan yang memilukan bagi Brodie Bruce yang diperankan oleh Jason Lee, yang lelah dengan seks yang tidak memuaskan dengan seorang pria yang hanya ingin bermain gim video.

5. Nowhere (1997)



Dengan rambut disanggul tinggi, Doherty muncul bersama Rose McGowan yang kemudian menggantikannya di Charmed dan Traci Lords sebagai trio Val-Chicks yang bergosip di halte bus sebelum dihabisi oleh alien. Sutradara Gregg Araki menggambarkan filmnya "Nowhere" sebagai Beverly Hills, 90210 dalam pengaruh narkoba”.

6. Charmed (1998)



Shannen Doherty akhirnya kembali ke kerajaan Aaron Spelling dengan Charmed, yang turut membintangi bersama Alyssa Milano dan Holly Marie Combs dalam serial WB tentang tiga saudara perempuan ajaib ini. Ia memerankan Prue Halliwell, yang dikaruniai kekuatan telekinesis, tetapi seperti halnya Beverly Hills, 90210, waktunya di acara itu relatif singkat. Prue terbunuh di akhir musim ketiga. Doherty juga menyutradarai tiga episode dari serial tersebut, termasuk satu episode di mana karakternya dibunuh.

