Perjalanan Awal Aktris Syifa Hadju yang Genap Berusia 24 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris muda berbakat Syifa Hadju kini genap berusia 24 tahun pada hari ini, 13 Juli 2024. Ia dikenal dengan kemampuan aktingnya yang telah menghiasi berbagai series, drama, dan perfilman Indonesia.

Pemilik nama lengkap Syifa Syafira Nuraisah ini, lahir pada 13 Juli 2000, di Jakarta. Ia merupakan putri dari pasangan Andre Moeryawa dan Shendy Hadju, serta memiliki saudara kandung yakni Sherina dan Manda. Selain aktris, Syifa juga terkenal lewat karirnya sebagai model dan penyanyi.

Dilansir dari laman website MD Entertainment, Syifa Hadju sudah mendalami dunia film dan serial televisi sejak tahun 2014, lewat debutnya yang berperan sebagai Zetha dalam serial televisi berjudul Bintang di Langit.

Selain sinetron, aktris berdarah Gorontalo itu juga menunjukkan bakatnya dalam bermain layar lebar yang membawanya menjadi pemeran dalam film Beauty and the Best produksi MD Pictures pada 2016.

Nama Syifa Hadju semakin dikenal semenjak dirinya bermain dalam sinetron Mermaid in Love yang dirilis pada tahun yang sama. Saat itu ia beradu peran bersama Amanda Manopo dan Angga Yunanda serta sejumlah bintang ternama lainnya.

Syifa Hadju kemudian menjajaki film bergenre horor untuk pertama kalinya saat ia berperan dalam film Danur 3: Sunyaruri yang dirilis pada 2019 sebagai Raina. Debutnya dalam film horor ini juga menarik perhatian banyak orang terlebih film Danur juga menjadi salah satu film produksi MD Pictures yang sukses.

Selain menjadi aktris dengan membintangi film, series, dan serial televisi, Syifa Hadju juga terjun ke dalam dunia tarik suara. Syifa Hadju menyanyikan lagu Aladin dan Putri Yasmin untuk judul sinetron yang sama dengan judul lagunya.

Syifa Hadju diketahui pernah memiliki hubungan asmara dengan Angga Yunanda saat keduanya beradu peran di Sinetron Mermaid In Love. Ia kemudian berpacaran dengan Rizky Nazar sejak 2019 dan bersama-sama membintangi sejumlah film seperti Dalam Bismillah Kunikahi Suamimu, 17 Selamanya, dan Till Death Do Us Part. Namun beberapa waktu lalu, hubungan Syifa dan Rizky Nazar dikabarkan telah berakhir.

Atas keterampilannya dalam beradu peran, nama Syifa pun berhasil masuk dalam beberapa nominasi penghargaan di antaranya, Nominasi Aktris Terfavorit Pilihan Penonton (FFI 2021) dan Nominasi Aktris Terfavorit Pilihan Penonton (FFI 2023).

Melalui instastory yang ia bagikan di instagramnya @syifahadju dengan total pengikut mencapai 18 juta orang, nampak Syifa Hadju mendapat kejutan ulang tahun dari teman-teman dekatnya termasuk aktris Beby Tsabina, Rebecca Klopper, dan Kesha Ratuliu.

