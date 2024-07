6 Lawan Main Populer Lee Min Ho di Drama Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Min Ho, aktor papan atas Korea Selatan, telah berhasil mencuri hati penonton di seluruh dunia dengan penampilannya yang memukau dalam berbagai drama. Selain bakat aktingnya yang telah diakui, chemistry dengan lawan mainnya kerap membuat drakor yang ia bintangi sukses memukau penonton.

Beberapa aktris yang bermain dengan Lee Min Ho, disebut-sebut menciptakan pasangan ideal yang disukai penggemar. Dilansir dari berbagai sumber, inilah beberapa pasangan Lee Min Ho yang terkenal di drama Korea:

1. Koo Hye Sun dalam "Boys Over Flowers" (2009)

Drama "Boys Over Flowers" menjadi salah satu drama yang mengangkat nama Lee Min Ho ke puncak popularitas. Dalam drama ini, ia berperan sebagai Gu Jun Pyo, pemimpin grup F4 yang arogan namun memiliki sisi lembut. Koo Hye Sun, yang berperan sebagai Geum Jan Di, seorang gadis biasa yang kuat dan berani, berhasil menciptakan chemistry yang kuat dengan Lee Min Ho. Pasangan Gu Jun Pyo dan Geum Jan Di menjadi sangat populer dan diingat sebagai salah satu pasangan ikonik dalam sejarah drama Korea.

2. Park Min Young dalam "City Hunter" (2011)

Dalam drama aksi "City Hunter", Lee Min Ho berperan sebagai Lee Yoon Sung, seorang agen rahasia yang memiliki misi balas dendam. Park Min Young, yang berperan sebagai Kim Na Na, seorang penjaga keamanan kepresidenan, menjadi pasangan yang tangguh dan serasi. Chemistry antara Lee Min Ho dan Park Min Young tidak hanya terasa dalam adegan romantis tetapi juga dalam adegan aksi yang menegangkan. Keberhasilan drama ini juga turut menguatkan hubungan keduanya di mata penonton.

4. Park Shin Hye dalam "The Heirs" (2013)

"The Heirs" adalah salah satu drama paling sukses yang dibintangi Lee Min Ho. Dalam drama ini, ia berperan sebagai Kim Tan, pewaris chaebol yang jatuh cinta dengan Cha Eun Sang, seorang gadis dari keluarga sederhana yang diperankan oleh Park Shin Hye. Pasangan ini berhasil menarik perhatian penonton dengan chemistry yang natural dan romantis. Kisah cinta antara Kim Tan dan Cha Eun Sang yang penuh lika-liku membuat penonton terbawa perasaan, menjadikan mereka salah satu pasangan drama Korea yang paling diingat.

4. Jun Ji Hyun dalam "Legend of the Blue Sea" (2016)

Dalam "Legend of the Blue Sea", Lee Min Ho berperan sebagai Heo Joon Jae, seorang penipu ulung yang jatuh cinta dengan Shim Chung, seorang putri duyung yang diperankan oleh Jun Ji Hyun. Chemistry antara Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun sangat memukau, menggabungkan elemen fantasi dan romansa dengan sangat baik. Kisah cinta antara manusia dan putri duyung ini menjadi sangat populer dan dihargai oleh penonton di seluruh dunia.

5 . Kim Go Eun dalam "The King: Eternal Monarch" (2020)

Drama "The King: Eternal Monarch" menampilkan Lee Min Ho sebagai Raja Lee Gon, seorang raja dari alam semesta paralel yang jatuh cinta dengan Jung Tae Eul, seorang detektif dari dunia lain yang diperankan oleh Kim Go Eun. Chemistry antara Lee Min Ho dan Kim Go Eun membawa dinamika yang unik dan menarik dalam drama ini. Kedalaman emosi dan hubungan yang kompleks antara karakter mereka membuat drama ini menjadi salah satu yang paling dibicarakan.

6. Son Ye Jin dalam "Personal Taste" (2010)

Dalam drakor "Personal Taste", Lee Min Ho berperan sebagai Jeon Jin Ho, seorang arsitek yang berpura-pura menjadi gay agar bisa tinggal bersama Park Kae In, seorang desainer furnitur yang diperankan oleh Son Ye Jin. Chemistry antara Lee Min Ho dan Son Ye Jin sangat menggemaskan dan menyenangkan untuk ditonton. Pasangan ini berhasil menghadirkan elemen komedi romantis yang manis dan menghibur.

