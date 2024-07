DreamWorks Umumkan Shrek 5 Tayang Juli 2026, Semua Bintang dari Film Original Kembali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar terbaru datang dari rumah animasi DreamWorks yang resmi mengumumkan bahwa film Shrek 5 akan tayang pada 1 Juli 2026 mendatang. Berdasarkan unggahan di sosial media resminya, ketiga pengisi suara pada film original Shrek, Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Donkey), dan Cameron Diaz (Putri Fiona), akan kembali bergabung pada film yang menjadi proyek lanjutan dari Shrek Forever After (2010) tersebut .

“Tidak terlalu jauh… @Shrek 5 akan tayang di bioskop pada 1 Juli 2026 bersama Mike Myers, Eddie Murphy, dan Cameron Diaz,” bunyi keterangan dalam unggahan @Dreamworks di X pada Selasa, 9 Juli 2024 yang langsung disambut meriah oleh warganet. Keterangan tersebut melengkapi video poster yang menunjukan angka 5 berwarna hijau yang memiliki kuping ikonik milik Shrek disertai tulisan “semua pemain kembali”.

Eddie Murphy Sempat Kira Shrek 5 akan Tayang di 2025

Pada bulan Juni lalu, aktor Eddie Murphy sempat memberi bocoran perihal Shrek 5. Ia mengaku telah mulai merekam suara untuk Shrek 5 dan selanjutnya akan membuat film spin-off Donkey. "Kami mulai melakukan (Shrek 5) beberapa bulan yang lalu," ucap Eddie Murphy kepada Collider. "Saya melakukan ini. Saya merekam babak pertama, dan kami akan melakukannya tahun ini, kami akan menyelesaikannya. Shrek akan keluar dan Donkey akan punya filmnya sendiri. Kami akan melakukan Donkey juga. Jadi kami akan membuat Shrek dan membuat (film) Donkey."

Berdasarkan keterangannya saat itu, Shrek 5 diperkirakan akan tayang di tahun 2025. Ketika ditanya apakah dia merekam kedua proyek tersebut secara bersamaan, dia mengklarifikasi. "Tidak, tidak pada saat yang bersamaan. Saya mulai merekam Shrek, saya pikir itu akan dirilis pada tahun 2025, dan berikutnya kami akan membuat Donkey," katanya. Namun rupanya hal tersebut terbantahkan oleh pengumuman terbaru DreamWorks.

Sekilas tentang Produksi Shrek 5

Dilansir dari laman Variety, Shrek 5 akan disutradarai oleh Walt Dohrn. Sebelumnya, ia adalah penulis dan artis dalam Shrek 2 dan Shrek the Third serta mengepalai cerita dan pengisi suara Rumpelstiltskin dalam film Shrek Forever After. Gina Shay dari waralaba Trolls kembali menjadi produser bersama CEO Illumination Chris Meledandri (The Super Mario Bros. Movie), bersama sutradara Brad Ableson (Minions: The Rise of Gru), sebagaimana tertera pada laman Deadline.

Film original Shrek sendiri merupakan waralaba milik DreamWorks yang paling dikenal dan memiliki segudang pencapaian. Terinspirasi dari buku bergambar karya kartunis Willam Steig yang terbit pada 1990, film Shrek pertama ditayangkan perdana pada 2001 dan berhasil memenangkan Oscar pertama mereka untuk Fitur Animasi Terbaik serta meraup lebih dari 488 juta dolar AS di seluruh dunia.

