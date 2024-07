Deretan Pemeran Film baru Netflix Beverly Hills Cop: Axel F

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menayangkan film baru berjudul Beverly Hills Cop: Axel F, yang telah rilis sejak Rabu, 3 Juli 2024. Film ini menandai kembalinya Detektif Axel Foley yang diperankan Eddie Murphy ke dunia penyelidikan di Beverly Hills.

Film komedi ikonis ini mengisahkan kehidupan Axel Foley yang terguncang saat putrinya bernama Jane (Taylour Paige) diancam oleh kelompok gangster. Ia segera terbang ke Beverly Hills. Tetapi, saat tiba di sana Axel malah berbuat ulah dan harus berurusan dengan polisi setempat. Putrinya, Jane pun kesal.

Siapa Saja Pemeran Beverly Hills Cop: Axel F?

1. Eddie Murphy

Ia lahir di Brooklyn, New York, pada 3 April 1961. Sejak kecil Eddie Murphy beraktivitas stand-up comedy. Saat berusia 19 tahun, Murphy mendapat tawaran kontrak untuk bergabung dengan Not-Ready-For-Prime-Time Players dari Saturday Night Live (1975). Di sana, ia mengasah bakat komedinya dengan meniru tokoh-tokoh Amerika. Murphy memulai debutnya dalam film layar lebar di 48 Hrs. (1982), bersama Nick Nolte, dikutip dari IMDb.

2. Judge Reinhold

Judge Reinhold telah membintangi banyak film selama 25 tahun dengan penonton internasional dari segala usia. Film-filmnya meliputi Stripes, Fast Times at Ridgemont High, Ruthless People, dan waralaba Natal Disney, The Santa Clause 1, 2 & 3. Beverly Hills Cop 1, 2, 3.

3. John Ashton

John Ashton telah tampil dalam lebih dari 200 produksi panggung, film, dan televisi selama lebih dari 50 tahun kariernya. Peran akting profesional dalam produksi perdana Othello di Hartford Stage Company di usia muda. Ia tampil di panggung musim panas di Cape Cod, MA, membintangi Dark at the Top of the Stairs dan The Gazebo.

4. Paul Reiser

Paul Reiser aktor, penulis, produser, dan komedian tunggal yang kawakan. Ia membintangi serial NBC yang mendapat pujian kritis, Mad About You (1992), yang memberinya nominasi Emmy, Golden Globe, American Comedy Award, dan Screen Actors Guild untuk Aktor Terbaik dalam Serial Komedi.

5. Bronson Pinchot

Pinchot memulai kariernya di layar lebar pada 1983 dengan film Risky Business bersama Tom Cruise. Peran ikoniknya sebagai Balki Bartokomous dalam sitkom Perfect Strangers (1986-1993) mengantar namanya menuju kepopuleran. Karakternya yang eksentrik dan lucu menjadi favorit para penonton, mengantarkannya pada nominasi Emmy Award dan Golden Globe Award.

6. Joseph Gordon Levitt

Joseph Gordon Levitt tumbuh dalam keluarga perfilman. Ayahnya, Dennis Levitt, sutradara film. Dan ibunya aktris, Jane Gordon. Sejak kecil, Joseph sudah menunjukkan ketertarikan terhadap dunia seni peran. Pada usia 6 tahun, dia mendapat kesempatan debut di serial televisi Family Ties.

7. Taylor Paige

Taylour Paige lahir dan dibesarkan di Inglewood, California. Paige memulai kariernya saat usia muda dengan berlatih di Westside Ballet Academy. Pada 2001, ia menjadi murid koreografer, sutradara, produser eksekutif, dan aktris, Debbie Allen. Tahun itu, ia berperan dalam Pearl karya Debbie Allen.

