Drakor Can This Love Be Translated? Mulai Proses Syuting, Siapa Saja Pemerannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 27 Juni 2024, Netflix mengumumkan drama Korea atau drakor baru Can This Love Be Translated. Syuting drakor Can This Love Be Translated? dimulai pada Juni 2024 dan dijadwalkan rampung pada Februari 2025.

Can This Love Be Translated adalah sebuah komedi romantis yang tak terduga, mengisahkan tentang Joo Ho Jin (Kim Seon Ho), seorang penerjemah multibahasa yang tiba-tiba menjadi penerjemah bagi superstar global, Cha Mu Hee (Go Youn Jung).

Siapa Saja Pemeran Can This Love Be Translated?

1. Kim Seon Ho

Kim Seon Ho mengawali kariernya di dunia teater sejak 2009, ia memulai debut televisi pada 2017 melalui dua serial KBS2 Good Manager dan Strongest Deliveryman. Kim Seon Ho tampil dalam serial MBC Two Cops, yang membuatnya meraih dua penghargaan di MBC Drama Awards.

Pada 2018, Kim Seon Ho membintangi drama 100 Days My Prince. Kim Seon Ho juga bergabung dalam musim keempat reality show KBS2 "2 Days & 1 Night", di mana ia menerima Penghargaan Rookie di KBS Entertainment Awards 2020. Perannya sebagai Han Ji Pyeong dalam drama “Start-Up” memenangkan penghargaan Character of the Year di Seoul Drama Awards 2021. Ia juga berperan dalam drama "Hometown Cha Cha Cha" pada 2021.

2. Go Yoon Jung

Go Yoon Jung bergabung dengan MAA Entertainment sebagai model untuk berbagai iklan olahraga, Nike, Giorgio Armani dan Ritz Crackers. Pada 2019, ia debut akting drakor He Is Psychometric.

Pada 2022, ia debut dalam film Hunt. Ia menempati posisi kedua sebagai Best Rising Star in the Movies of the Year untuk perannya dalam Hunt dan menerima total 30 suara dari survei yang dilakukan oleh JoyNews 24.

3. Fukushi Sota

Fukushi Sota dikenal karena perannya sebagai Gentaro Kisaragi dalam waralaba Kamen Rider. Debut aktingnya dimulai pada 2011, dan sejak itu, ia membintangi berbagai serial televisi seperti Goodbye Ghosts! (2016) dan My Lover’s Secret (2017), Strobe Edge (2015), My Tomorrow, Your Yesterday (2016), dan Bleach (2018).

4. Lee Yi Dam

Baek Hye Won atau dikenal dengan nama panggung Lee Yi Dam lahir pada 20 Mei 1996. Ia memulai debutnya di film pendek Hur Jin Ho Two Lights: Relumino pada 2017. Ia terkenal karena membintangi serial Netflix Black Knight (2023) dan Daily Dose of Sunshine (2023).

5. Choi Woo Sung

Choi Woo Sung lahir pada 21 Mei 1997 yang debut dalam drama 2019 Moment of 18. Ia lulus dari Universitas Dongguk (Jurusan Teater). Choi Woo Sung mulai dikenal karena perannya sebagai Lee Dan dalam serial tMy Roommate Is a Gumiho (2021).

