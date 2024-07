Sinopsis Longlegs, Film Horor Nicolas Cage tentang Pembunuh Berantai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor thriller Longlegs ramai dibicarakan bekalangan ini setelah mendapat rating 100 persen di Rotten Tomatoes. Para pecinta film yang mendapatkan kesempatan menonton lebih dulu bahkan mengklaim Longlegs adalah film horor pembunuh berantai terbaik yang pernah dirilis sejak The Silence of the Lambs pada 1991, dikutip dari The Independent.



Sinopsis Longlegs



Film Longlegs mengikuti agen FBI Lee Harker (Maika Monroe) saat ia menyelidiki serangkaian pembunuhan yang dikaitkan dengan pembunuh berantai yang dikenal sebagai Longlegs (Nicolas Cage) pada tahun 1990-an.

Saat bukti-bukti tentang hal gaib terungkap dan kasusnya menjadi semakin rumit, Lee Harker menemukan hubungan pribadi dengan si pembunuh dan harus bergerak cepat untuk menghentikan anggota keluarga lainnya agar tidak dibunuh.



Nicolas Cage dalam Film Longlegs



Transformasi mengerikan Nicolas Cage menjadi pembunuh berantai tidak sepenuhnya terlihat dalam trailer Longlegs. Aktor tersebut mengatakan kepada Entertainment Weekly bahwa keputusan ini sama saja dengan "menggiring orang ke pertunjukan aneh di tenda sirkus".

"Kami punya sesuatu di balik tirai, dan saat sudah cukup banyak orang berkumpul, kami akan membuka tirai itu," katanya. "Itu sama saja dengan menempelkan label peringatan pada botol nitrogliserin."

Nicolas Cage mungkin tidak dapat dikenali sebagai Longlegs. Tidak hanya dari segi penampilan tetapi juga secara fisik karena ia menggunakan tata rias efek khusus. "Di naskahnya tertulis bahwa dia telah melakukan operasi plastik, seperti, operasi plastik yang kurang bagus, dan itu ada di pikiran setiap orang," kata sutradara Longlegs, Oz Perkins kepada Digital Spy.



Komentar Penonton Film Longlegs



Longlegs disutradarai oleh Oz Perkins, yang sebelumnya menggarap film Gretel & Hansel (2021) dan I Am the Pretty Thing that Lives in the House (2016). Pemutaran awal film tersebut telah memicu banyak pujian untuk film keempat karya Oz Perkins tersebut.

"Salah satu film pembunuh berantai terbaik yang pernah ada," tulis Matt Neglia, editor Next Best Picture di Twitter/X. "Menyakitkan secara psikologis, mengerikan, dan akan menghantui pikiran dan jiwa Anda".

Penonton awal lainnya menambahkan bahwa film tersebut membuat mereka “hampir menangis karena ketakutan” dan menyarankan para penonton bioskop untuk tidak menonton Longlegs sendirian.

Mengenai reaksi terhadap pemutaran awal Longlegs, Oz Perkins mengaku terkejut bahwa penonton menganggap filmnya begitu menyeramkan. "Saya agak terkejut bahwa orang-orang begitu takut terhadapnya dan menganggapnya begitu intens, mengerikan, mengerikan, dan brutal," katanya kepada IndieWire. "Saya hanya mencoba membuat sesuatu yang bagus dan yang ingin dinikmati orang."

Film Longlegs akan tayang mulai Jumat, 12 Juli 2024 di Amerika Serikat, serta bioskop Indonesia.

