Single Lisa Blackpink dan Jimin BTS Masuk Official Singles Chart Tangga Lagu Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa Blackpink dan Jimin BTS masuk Official Singles Chart atau tangga lagu di Inggris. Itu untuk masing-masing single terbaru mereka. Dengan lagu prarilis Jimin berjudul Smeraldo Garden Marching Band dan single solo Lisa Rockstar, debut di Official Singles Chart.

Dikutip dari Antara, Lisa mencetak entri solo tertinggi di Official Singles Chart saat ini, dengan Rockstar, yang memulai debutnya di posisi 49. Adapun Jimin mencapai posisi puncak di kategrori Official Singles Sales Chart dan Official Singles Downloads Chart pekan ini dengan Smeraldo Garden Marching Band.

Apa Itu Official Singles Chart?

Dikutip dari situs webnya, Official Single Chart menerbitkan lebih dari 50 tangga lagu berbeda tiap pekan, dengan yang paling populer Official Singles Chart dan Official Albums Chart.

Official Singles Chart merupakan tangga lagu di Inggris, disusun oleh Official Chart Company atau OCC berdasarkan audio dan video, unduhan, CD, dan piringan hitam. Adapun berbagai genre, di antaranya Rock, Afrobeats, Americana, Dance, Klasik.

Penyusunan bagannya dengan melakukan survei dari konsumsi lagu single di Inggris, dan menghitung penjualan streaming dari 8 ribu sumber setiap hari. Ini dari berbagai sumber, ada platform streaming seperti Spotify, Apple Music, Amazon Music, atau penjualan toko fisik, toko onlne. Dan, memantau frekuensi pemutaran lagu di stasiun radio Inggris.

Setelah itu menggabungkan semuanya tiap Jumat untuk tangga lagu resmi dan dipublikasikan di officialchart.com dan BBC Radio 1 yang dipandu Jack Saunders pukul 4 sore.

Untuk mendapat nomor 1 di Inggris, pada 2022 rata-rata single diputar lebih dari 7,3 juta kali dalam sepekan. Sedangkan rata-rata lagu top 20 diputar 2,5 juta kali. Adapun top 40 diputar 1,7 juta kali.

Tangga lagu resmi di Inggris ini menjadi indikator penting dalam popularitas musik di Inggris, digunakan untuk melacak tren, dan memberi penghargaan kepada artis. Para penggemar pun bisa menemukan musik barunya. Lagu yang mencapai puncak Official Singles Chart yang dinilai terpopuler di negara ini.

