Duka Kim Mi Kyung Lepas Kepergian Ibunda, Berusaha Tegar Meski Hancur

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris senior Korea Selatan, Kim Mi Kyung megungkapkan rasa kehilangan yang amat dalam setelah ibunya meninggal pada Rabu, 3 Juli 2024. Dunianya seakan hancur, namun dia berusaha tegar dan percaya bahwa ibunda tercintanya akan berada di tempat yang lebih baik.

"Saya telah melepas kepergian ibu saya. Rasanya seperti gunung runtuh dan kampung halaman saya lenyap, tetapi saya percaya ibu saya telah pergi ke tempat yang lebih baik, jadi saya tidak akan bergantung padanya tetapi akan melepasnya dengan baik," tulisnya di Instagram pada Ahad, 7 Juli 2024.

Dalam unggahan tersebut, aktris yang sering memerankan karakter ibu yang hangat dan baik di berbagai drama Korea itu menggunakan foto bunga krisan berwarna putih dengan latar hitam. Mengutip dari situs Interflora.ie, bunga krisan umum digunakan untuk pelayat, melambangkan cinta dan kesetiaan yang tulus.

Kim Mi Kyung Berterima Kasih atas Doa dan Dukungannya



Sejak kabar duka menyebar ke publik, Kim Mi Kyung terus mendapatkan doa dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut diakuinya sangat memberinya kekuatan di masa sulit ini. "Kepada semua orang yang memberiku penghiburan dan kekuatan, kepada mereka yang bergegas memegang tanganku dan memelukku, aku dengan tulus menundukkan kepalaku sebagai tanda terima kasih. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda," tulis Kim Mi Kyung.

Aktris Honey Lee terlihat meninggalkan komentar pada unggahan tersebut. Kim Mi Kyung pernah berperan menjadi ibu mertua Honey Lee di drama Knight Flower (2024). "Sunbaenim (senior), Anda bekerja keras. Kami berdoa semoga ibumu beristirahat dengan tenang di surga," tulis Honey Lee.

Ibu Kim Mi Kyung Meninggal

Agensi Kim Mi Kyung, CLN Company mengkonfirmasi bahwa ibunda sang aktris meninggal pada Rabu, 3 Juli 2024. Jenazahnya disemayamkan di aula pemakaman Universitas Dongguk, sebelum dimakamkan pada Jumat, 5 Juli 2024 di Pemakaman Kota Seoul di Taman Donghwa Kyungmo.

Kim Mi Kyung sering menunjukkan rasa cintanya kepada ibunya. Ia mengatakan bahwa ibunya adalah model untuk aktingnya. "Sejak ayahku meninggal saat aku berusia 10 tahun, aku membesarkan keempat putriku sendirian. (Ibu) membesarkanku dengan sangat keras sehingga aku tidak bisa merasakan ketidakhadiran ayahku, dan aku pikir kasih sayang ibuku saat itu terungkap melalui kasih sayang ibu yang aku tunjukkan sekarang," kata Kim Mi Kyung dalam acara You Quiz on the Block di tvN pada Mei lalu.

KOREABOO | MAEIL BUSINESS NEWSPAPER

