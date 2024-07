Selain Lovely Runner, Ini 5 Drakor Populer yang Diperankan Byeon Woo Seok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Byeon Woo Seok baru-baru ini tengah naik daun usai membintangi drama Korea (Drakor) Lovely Runner yang meraih rating tinggi.

Namun, drakor yang dibintangi bersama Kim Hye Yeon tersebut bukanlah drama pertama aktor kelahiran 1991 ini.

Setidaknya, ada 5 drakor populer yang pernah dimainkan oleh Byeon Woo Seok. Untuk mengetahui drama apa saja itu, berikut ulasannya.

Drama yang Dimainkan Byeon Woo Seok

Ada 5 drakor populer yang pernah diperankan Byun Woo Seok dengan aktor yang tak kalah populer juga, di antaranya sebagai berikut.

1. Record of Youth

Record of Youth adalah drama yang tayang di platform streaming Netflix pada tahun 2020 lalu, Lewat perannya sebagai Hae Hyo, Byeon Woo Seok dikenal sebagai salah satu aktor sad boy.

Drama yang juga dibintangi oleh Park Bo Gum dan Park So Dam ini menceritakan tentang anak muda yang mengejar impian dan cintanya. Byeon Woo Seok mengambil peran sebagai sahabat Park Bo gum yang kaya raya dan berprofesi sebagai model.

Record of Youth meraih rating yang cukup tinggi, terutama pada episode terakhirnya, yakni rata-rata 8,7 persen se-Korea berdasarkan data dari Nielsen Korea.

2. Strong Girl Nam Soon

Tahun 2023 lalu, Byeon Woo Seok memainkan drama yang berjudul Strong Girl Nam Soon bersama sejumlah aktor populer lainnya seperti Lee Yoo Mi dan Ong Seong Wu.

Dalam drakor tersebut, Byeon Woo Seok berperan sebagai Ryu Shi Oh, CEO perusahaan Doogo yang memiliki karakter jahat.

Strong Girl Nam Soon menceritakan tentang seorang wanita dengan kekuatan super yang merupakan warisan turun temurun. Drakor ini juga meraih tinggi, yakni 10,43 persen pada episode terakhirnya.

3. Live Up to Your Name

Live Up to Your Name adalah drakor yang tayang pada tahun pada 2017 lalu dan mengisahkan tentang seorang dokter era Joseon bernama Heo Im yang dituduh berkhianat saat mengobati raja lalu terbangun di era modern.

Byeon Woo Seok mengambil peran pendukung sebagai asisten Heo Jun. Sementara drama ini dibintangi oleh sederet aktor ternama Korea Selatan seperti Kim Nam Gil dan Kim Ah Joong.

Drakor bertajuk genre komedi romantis ini cukup populer pada masanya dan meraih rating hingga 7,8 persen.

4. Moonshine

Tak hanya drakor berlatar modern, Byeon Woo Seok juga pernah memainkan drama bertema kolosal, yakni Moonshine.

Moonshine dibintangi oleh Yoon Seung Ho dan Lee Hye Ri yang mengisahkan tentang kehidupan rakyat Joseon yang penuh konflik setelah larangan untuk membuat dan memperjual belikan alkohol.

Dalam drakor tersebut, Byeon Woo Seok mengambil peran sebagai Putra Mahkota Lee Pyo yang suka menyelinap keluar istana.

Moonshine adalah drama bergenre aksi dan komedi romantis dengan rating 7,7/10 dari MyDramaList.

5. Flower Crew: Joseon Marriage Agency

Satu lagi drakor kolosal yang dimainkan oleh Byeon Woo Seok, yakni drakor Flower Crew: Joseon Marriage Agency.

Drakor yang tayang pada tahun 2019 ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Lee Soo yang ingin menikahi perempuan bernama Gae Ddong. Lee Soo kemudian meminta bantuan agensi pernikahan untuk mempersiapkan acara yang sudah didamba-dambakan.

Byeon Woo Seok berperan sebagai salah anggota tim agensi perjodohan bernama Flower Crew.

Flower Crew: Joseon Marriage Agency dibintangi oleh sejumlah faktor seperti Kim Min Jae, Gong Seung Yeon dan Seo Ji Hoo. Drama historikal ini mendapatkan rating 7,8/10 dari MyDramaList.

AULIA ULVA

