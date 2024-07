8 Fakta Menarik Kim So Hyun yang Bintangi Serendipity's Embrace

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim So Hyun, aktris muda asal Korea Selatan, berhasil memikat penonton dengan bakat aktingnya yang luar biasa. Melalui berbagai genre drama, ia sukses membuktikan dirinya sebagai aktris multitalenta. Mulai dari peran dalam drama sageuk hingga misteri. Teranyar, dirinya akan membintangi Drama Korea atau drakor berjudul Serendipity’s Embrace. Ini 8 hal menarik tentang Kim So Hyun.

1. Lahir di Australia

Lahir di Australia pada 4 Juni 1999, Kim So Hyun punya zodiak Gemini. Dia dan keluarganya akhirnya pindah kembali ke Korea Selatan ketika dia baru berusia empat tahun.

2. Memulai Karir sebagai Artis Cilik

Dilansir dari laman Preview, So Hyun memasuki industri hiburan pada usia tujuh tahun. Peran pertamanya adalah sebagai karakter pendukung dalam episode khusus dari acara antologi KBS, "Drama City". Sejak itu, dia telah muncul di lebih dari 15 film Korea dan acara TV sepanjang kariernya sebagai aktris cilik, menerima pengakuan khusus untuk perannya sebagai versi muda dari tokoh protagonis wanita seperti Han Hye Jin dalam "The Thorn Birds", dan Lee Bo Young dalam "Becoming a Billionaire".

3. Tenar Lewat “Moon Embracing the Sun”

So Hyun benar-benar menarik perhatian Korea Selatan berkat perannya dalam drama sejarah tahun 2012, "Moon Embracing the Sun", yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Han Ga In. Dia memberikan penampilan yang menonjol sebagai versi muda dari karakter Kim Min Seo, Yoon Bo-kyung, alias antagonis dalam seri tersebut.

4. Menang Banyak Penghargaan

Dilansir dari laman Cosmopolitan, So Hyun memenangkan banyak penghargaan sebagai aktris. Salah satu yang bergengsi adalah ia memenangkan Penghargaan Keunggulan Aktris dalam Miniseri di KBS Drama Awards 2019. Perannya dalam "Moon Embracing the Sun" juga memberikannya penghargaan Aktris Muda Terbaik pada tahun 2012.

5. Tidak Pernah Berpacaran Semasa Sekolah

"Saya belum pernah berkencan dengan siapa pun sebelumnya. Ketika saya mengatakan ini, tidak ada yang percaya. Tetapi saya benar-benar tidak pernah memiliki pacar sebelumnya. Sejujurnya, sekarang saya berada di titik di mana saya ingin mengatakan bahwa saya pernah memiliki pacar," kata Kim So Hyun saat konferensi pers tahun 2018. Pada tahun 2019, Kim So Hyun juga mengakui bahwa "dia sedikit menyesal karena tidak berkencan selama masa sekolahnya saat syuting 'Love Alarm'.

6. Siswa Homeschooling

So Hyun adalah seorang anak yang sangat sibuk. Meskipun kariernya sukses, jadwalnya yang padat akhirnya berdampak pada pendidikannya. Tidak mampu menyeimbangkan antara akting dan tanggung jawabnya sebagai pelajar, So Hyun memutuskan untuk keluar dari sekolah menengah untuk fokus menjadi aktris.

7. Suka Membaca Buku

So Hyun juga seorang pecinta buku, karena dia suka membaca novel. Meskipun saat ini dia sepenuhnya fokus pada karier aktingnya, dia pernah mengatakan kepada L’Officiel Singapore bahwa suatu hari nanti dia mungkin akan mencoba menulis bukunya sendiri.

8. Lebih Suka Akting di Drama Modern

Repertoar Kim So Hyun terdiri dari campuran drama sejarah dan acara TV modern. Tentu saja, dia mendedikasikan dirinya untuk setiap peran yang dia dapatkan, tetapi So Hyun telah mengakui bahwa dia lebih suka berakting dalam drakor kontemporer.

Pilihan Editor: 5 Pemeran Populer Drama Korea Tentang Gangster