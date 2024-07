Profil dan Pengalaman Akting Para Bintang Drama Korea CEO'S Menu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada kabar gembira untuk para penggemar drama Korea Because I Want No Loss. Spin-off dari drakor itu akan rilis bulan Agustus 2024 ini. Berjudul "CEOs Menu", drakor itu akan dibintangi sejumlah seniman peran populer seperti Lee Sang Yi, Han Ji Hyun, Shin Min Ah dan Kim Young Dae.

Dilansir Mydramalist, inilah pengalaman akting dari sederet bintang dalam drakor bergenre komedi romantis tersebut:

1. Lee Sang Yi

Lee Sang Yi pertama kali mendapat pengakuan lewat perannya dalam drama Familiar Wife (2018), di mana ia memerankan Cha Joo Hyuk, seorang karakter yang terjebak dalam dilema perjalanan waktu yang mengeksplorasi realitas alternatif dan kesempatan kedua dalam hidup. Drama ini mendapat ulasan positif atas alur cerita yang unik dan penampilan Lee Sang Yi yang nuansanya dalam memerankan seorang pria yang berjuang dengan konsekuensi dari pilihan hidupnya.

Lee Sang Yi terus memukau penonton dengan perannya dalam Once Again (2020), drama keluarga populer di mana ia memerankan Yoon Jae Suk, seorang karakter hangat yang menghadapi kompleksitas hubungan keluarga dan aspirasi pribadi. Drama ini berhasil menyentuh hati penonton dengan penggambaran yang realistis tentang dinamika keluarga, dan penampilan emosional Lee Sang Yi sebagai seorang putra dan saudara yang setia.

2. Han Ji Hyun

Dalam drama Penthouse (2020-2021), Han Ji Hyun memerankan karakter Joo Seok Kyung dengan sangat mengesankan. Dia berhasil membawa karakter remaja yang kompleks ini dengan intensitas yang memukau, memenangkan hati penonton dengan penampilannya yang kuat dan nuansa emosional yang mendalam. Joo Seok Kyung digambarkan sebagai karakter yang ambisius dan memiliki latar belakang yang kompleks dalam drama ini, dan Han Ji Hyun berhasil menghadirkan kedalaman dan dimensi yang membuat karakternya sangat memukau dan berkesan bagi penonton.

Selain itu, Han Ji Hyun juga dikenal atas perannya dalam drama "The Great Shaman Ga Doo Shim" sebagai Na Woo Soo, menunjukkan fleksibilitasnya dalam menghadapi berbagai genre dan karakter.

2. Shin Min Ah

Shin Min Ah memulai debut aktingnya dalam serial drama pada 2001 dengan peran kecil, namun namanya mulai dikenal luas setelah dia membintangi drama komedi romantis "My Girlfriend is a Gumiho" pada 2010. Dalam drama ini, dia memainkan karakter Gumiho yang memikat hati penonton dengan pesonanya yang unik dan keceriaannya.

Setelah kesuksesan besar dengan "My Girlfriend is a Gumiho", Shin Min Ah terus memperkuat posisinya sebagai salah satu aktris ternama Korea. Dia juga membintangi drama populer seperti "Arang and the Magistrate" (2012), "Oh My Venus" (2015-2016), dan "Tomorrow with You" (2017). Dalam setiap peran, Shin Min Ah berhasil menunjukkan jangkauan aktingnya yang luas, dari karakter yang menggemaskan hingga yang misterius.

4. Kim Young Dae

Salah satu peran terkenal Kim Young Dae adalah dalam drama The Penthouse 3: War in Life (2021), di mana dia memerankan karakter Joo Seok Hoon. Dalam drama ini, dia berhasil menampilkan sisi yang kompleks dan memikat dari karakternya, yang membuatnya mendapatkan banyak pujian dari para penonton dan kritikus.

Sebelumnya, Kim Young Dae juga telah berperan dalam berbagai drama lain seperti Reflection of You (2021), Please Don't Date Him (2020), dan membuat penampilan khusus dalam Cheat on Me, If You Can (2020-2021). Setiap perannya memperlihatkan jangkauan aktingnya yang luas, dari drama romantis hingga drama thriller.

