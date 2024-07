Despicable Me 4: Sinopsis hingga Jeda Tayang Setiap Seri Film Animasi Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film animasi terbaru dari Illumination Entertainment, Despicable Me 4, telah dirilis di bioskop Indonesia pada 30 Juni 2024. Film ini menandai kembalinya Gru, sang supervillain yang telah beralih menjadi agen Anti-Villain League. Film ini disutradarai oleh Chris Renaud, dengan naskah yang ditulis oleh Ken Daurio dan Mike White. Chris Meledandri dan Brett Hoffman berperan sebagai produser dalam film ini.

1. Sinopsis

Dikutip dari IMDb, Despicable Me 4 menceritakan petualangan terbaru Gru dan keluarganya. Gru dan Lucy, bersama dengan anak-anak mereka Margo, Edith, dan Agnes, menyambut anggota baru keluarga, Gru Jr., yang iseng dan suka merecoki ayahnya.

Di tengah kesibukan Gru, muncul penjahat baru bernama Maxime Le Mal dan kekasihnya, Valentina. Mereka memiliki rencana jahat yang membuat Gru dan keluarganya terpaksa melarikan diri.

2. McDonald's

Berbarengan dengan perilisan filmnya, McDonald's Indonesia menghadirkan koleksi mainan Happy Meal Despicable Me 4. Koleksi ini terdiri atas 9 karakter Minions unik dari film terbaru ini. McDonald's juga mengadakan berbagai kegiatan menarik lainnya untuk merayakan perilisan film Despicable Me 4.

Dikutip dari Antara, Director of Marketing McDonald’s Indonesia, Caroline Kurniadjaja, dalam keterangannya menyebutkan, koleksi mainan dan buku eksklusif ini bisa didapat oleh konsumen mulai dari 14 Juni hingga 25 Juli 2024 di seluruh restoran McDonald’s Indonesia.

3. Jeda

Despicable Me 4 sebagai film dengan jeda terlama antara seri-seri sebelumnya. Despicable Me pertama kali dirilis pada 2010, kemudian Despicable Me 2 pada 2013 dengan jeda tiga tahun. Despicable Me 3 dirilis pada 2017 dengan jeda empat tahun dari film sebelumnya. Kini, Despicable Me 4 dirilis dengan jeda tujuh tahun sejak film ketiga.

