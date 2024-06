NewJeans Rilis Video Musik, Hadirkan The Powerpuff Girls dan Karya Murakami yang Menggemaskan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group populer naungan ADOR Entertainment, NewJeans baru saja merilis video musik untuk lagu pra-rilis dari debut single Jepang mereka, 'Right Now'. Video ini dirilis pada Senin, 17 Juni 2024, dan telah mencuri perhatian para penggemar dengan konsep yang kreatif dan menggemaskan.

Lagu 'Right Now' merupakan bagian dari debut album single Jepang NewJeans bertajuk Supernatural, yang dijadwalkan dirilis secara resmi pada 21 Juni 2024. Video musik ini menampilkan kelima member NewJeans, yakni Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein, dengan gaya riasan animatik yang unik yang menekankan karakter mereka yang penuh warna.

Konsep Animasi di Video Musik NewJeans

Konsep animasi yang ceria juga terlihat dalam video musik ini. Kelima member NewJeans kembali berkolaborasi dengan karakter dari WarnerBros yaitu The Powerpuff Girls. Sebelumnya, NewJeans juga berkolaborasi dengan The Powerpuff Girls dalam video musik di lagu mereka yang berjudul New Jeans pada Jumat, 7 Juli 2023.

Disutradarai oleh Youngeum Lee, kolaborasi untuk video musik 'Right Now; juga tak tanggung-tanggung, melibatkan seniman kontemporer kondang asal Jepang, Takashi Mukarami. Karya ikoniknya, Rainbow Flower mewarnai karakter video musik NewJeans yang menggemaskan.

Murakami ikut membagikan video musik 'Right Now' melalui akun Instagram-nya @takashipom pada Senin, 17 Juni 2024. “@newjeans_official @min.hee.jin,” tulis Murakami di keterangan unggahannya.

Selain konsep animasinya yang unik, lagu 'Right Now' juga menampilkan gaya vokal NewJeans yang R&B, ditemani instrumen musik upbeat dan funky, serta vibe yang menyegarkan dan ringan untuk didengarkan. Sejak debut pada tahun 2022, NewJeans terus mengeksplorasi palet musik mereka.

Lagu-lagu NewJeans yang Variatif dan Banyak Genre

Dalam wawancara dengan Rolling Stone pada 2023 tentang EP mereka yang berjudul Get Up, Hanni mengungkapkan bahwa lagu-lagu mereka yang baru memiliki variasi yang lebih banyak dalam genre musik dan gaya dance. “Segala sesuatu tentang lagu baru kami menyegarkan,” ujar Hanni.

Girl group NewJeans, yang baru debut dua tahun lalu, terdiri dari anggota berusia antara 16 dan 20 tahun, termasuk Hanni (19), Danielle (19), Haerin (18), Hyein (16), dan member tertua, Minji, yang kini berusia 20 tahun. Meskipun baru debut, NewJeans telah mencetak beberapa lagu sukses yang masuk dalam berbagai chart Billboard, termasuk Billboard Global 200, Billboard Global Excl. U.S., dan Hot 100. Salah satu pencapaian tertinggi mereka adalah dengan lagu Super Shy yang berhasil mencapai peringkat #1 di Billboard 200, bersaing ketat dengan soundtrack Barbie.

