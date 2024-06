Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris ternama asal Korea Selatan, Jo Bo Ah dikabarkan akan membintangi drama komedi hitam baru yang berjudul Knock Off (judul sementara). Dalam drama Korea atau drakor tersebut, perempuan berusia 32 tahun itu akan beradu akting dengan aktor termahal Korea, Kim Soo Hyun.

Melansir dari Soompi, agensi Jo Bo Ah, XYZ Studio mengungkapkan bahwa artisnya telah menerima tawaran untuk membintangi drama Knock Off. Peninjauan pun sedang dilakukan sebelum memutuskan untuk bergabung dalam produksi.

“Jo Bo Ah menerima tawaran untuk membintangi ‘Knock Off’ dan sedang meninjau tawaran tersebut,” tulis keterangan XYZ Studio, dilansir dari Soompi, 4 Juni 2024.

Lantas, seperti apa sinopsis drakor Knock Off yang dikabarkan akan dibintangi Jo Bo Ah dan Kim Soo Hyun? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Knock Off

Menurut laporan, Knock Off adalah serial drama Korea baru bergenre dark comedy atau komedi hitam.

Genre ini membahas hal-hal yang umumnya dianggap tabu, seperti pembunuhan, perang, kejahatan, dan lain sebagainya. Namun, hal-hal tersebut dibahas dengan cara yang ringan dan menjadi tema komedi.

Drama ini mengambil latar belakang ketika Korea Selatan dilanda krisis devisa atau krisis IMF pada 1997 hingga awal tahun 2000-an. Adapun ceritanya akan menyajikan berbagai kisah mengenai barang mewah palsu dan kasus-kasusnya.

Dalam drama ini, Jo Bo Ah dikabarkan ditawari memerankan karakter wanita yang berprofesi sebagai petugas bea cukai. Dia juga merupakan cinta pertama dari pemeran utama pria.

Drama ini akan dipimpin oleh sutradara Park Hyun Suk yang dikenal dengan sejumlah drama hit. Di antaranya adalah Forest of Secrets 2 atau Stranger 2, Uncontrollably Fond, dan Song of the Bandits.

Sebelumnya, terungkap bahwa Kim Soo Hyun, Kim Si Eun, dan Yoo Jae Myung sedang dalam pembicaraan untuk membintangi drama ini.

Tentang Drakor Knock Off

Judul: Knock Off

Judul asli: (Neok Opeu)

Genre: Dark comedy atau komedi hitam

Penulis skenario: Han Jung Hoon

Sutradara: Park Hyun Suk

Jumlah episode: 9 episode

Tempat tayang: Disney+ Hotstar

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Daftar Pemain Knock Off

Karena drakor Knock Off belum memulai produksi dramanya, belum ada informasi pasti mengenai daftar pemain beserta nama perannya.

Beberapa nama di bawah ini mungkin akan mengalami perubahan. Namun, melansir dari MyDramaList, berikut sejumlah pemain Knock Off yang sudah terungkap:

Kim Soo Hyun sebagai Kim Seong Jun Jo Bo Ah Kim Si Eun Yoo Jae Myung Go Kyu Pil Lee Jung Eun sebagai Park Ae Ja Jo Woo Jin sebagai Baek Jong Min Kim Eui Sung sebagai Pil Gu Kang Mal Geum sebagai Jegal Hyun Sook Kim Hye Eun sebagai Jang Soo Ri Choi Gyu Ri sebagai Kim Seong Hui

RADEN PUTRI

