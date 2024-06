Daftar Lagu Album MUSE Jimin BTS, Ada Kolaborasi dengan Loco dan Sofia Carson

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jimin BTS merilis daftar lagu dalam album solo ke-2, MUSE melalui media sosial BTS, Jumat, 21 Juni 2024 tengah malam waktu Korea Selatan. Dari daftar lagu tersebut diketahui bahwa judul lagu utama untuk album solo tersebut berjudul "Who".

Kalau poster teaser album MUSE bernuansa biru tosca, daftar lagu album tersebut dirilis dalam berbagai gambar kaset. Namun masih tetap dalam nuansa warna tosca, kuning dan warna pastel lainnya.

Ketujuh lagu dalam album MUSE termasuk, "Who", "Rebrith (Intro)", "Interlude: Showtime", "Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco", "Slow Dance (feat. Sofia Carson", "Be Mine" dan "Closer Than This".

Album solo kedua Jimin. X.com/@bts_bighit

Lagu "Who" bergenre hip-hop R&B yang menampilkan permainan dan pantulan gitar yang kuat. Lagu tersebut dibuat oleh Pdogg, GHSTLOOP, penyanyi-penulis lagu dan produser nominasi Grammy Award Jon Bellion, produser Pete Nappi dan Tenroc.

Lagu ketiga "Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco)" dijadwalkan untuk pra-rilis pada 28 Juni 2024. Lagu ini terinspirasi dari marching band, yang dimainkan sambil berbaris sehingga memberikan keceriaan bagi pendengarnya.

Lagu bergenre hip-hop ini diiringi dengan suara big band atau orkestra berskala besar sehingga menciptakan pantulan yang hidup, ritme, dan suasana dinamis dari awal hingga akhir. Ditambah dengan partisipasi khusus rapper Loco, menciptakan sinergi unik dengan Jimin.

Sementara lagu Closer Than This yang dirilis pada 22 Desember 2023, merupakan lagu khusus untuk ARMY, penggemar BTS. Suara angelic Jimin diiringi dengan Yeongeum Boys and Girls Choir, menciptakan perpaduan harmoni yang indah.

Cover art album MUSE Jimin BTS yang akan dirilis pada 19 Juli 2024. X.com/bts_bighit

Beberapa nama besar di industri musik juga terlibat dalam album solo kedua Jimintersebut. Salah satunya Tommy Brown yang memproduseri lagu-lagu hits Ariana Grande, Justin Bieber, dan The Weeknd. Jimin juga berkolaborasi dengan penyanyi rap Loco, serta penyanyi dn aktris Sofia Carson.

Jimin berpartisipasi dalam menulis dan mengarang enam lagu dengan jujur menceritakan kisah yang ingin disampaikan. Melalui album kedua ini dia ingin menceritakan tentang perjalanan mencari sumber inspirasi. Meskipun ketujuh lagu tersebut juga berkaitan dengan tema percintaan.

Setelah merilis daftar lagu album MUSE, Jimin akan merilis foto dan klip pada tanggal 22 dan 23 Juni 2024 secara berurutan. Hal ini untuk memberikan gambar sejikas tenang konsep albumnya, MUSE akan dirilis serentak di seluruh platform musik pada 19 Juli 2024.

STAR NEWS KOREA | HERALD POP

