Jessie J Minta Maaf Batal Hadiri Konser David Foster and Friends Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Jessie J minta maaf batal hadiri konser bertajuk Hitman Returns, David Foster and Friends pada 14 dan 15 Juni 2024. "Untuk semua fans Indonesia, saya minta maaf sekali tidak bisa hadir dalam pertunjukan David Foster besok," katanya dalam video yang diputar dari panggung pertunjukan Hitman Returns, David Foster and Friends by OCBC pada 14 Juni 2024 di BSD, Tangerang.

Jessie J tahu ada beberapa fans yang sudah datang dari jauh ke lokasi konser dan membeli tiket pertunjukan itu. "I feel awful (Saya merasa tidak enak)," katanya.

Ia mengatakan ada masalah pribadi yang membuatnya harus terbang langsung ke London secepatnya. "Andai saja saya bisa berada di dua tempat berbeda pada waktu yang sama. Tapi saya harus di sini," katanya.

Jessie J pun minta maaf karena telah membuat banyak orang kecewa. "Semoga kalian bisa tetap menikmati pertunjukannya," katanya.

Ia pun berjanji akan segera datang ke Indonesia. "Semoga saya bisa kembali datang ke Indonesia dalam pertunjukan-pertunjukanku secepatnya. Lots of love," katanya.

Sebelumnya, produser dan musisi legendaris penerima 16 Grammy Awards David Foster, mengadakan konser bertajuk Hitman Returns David Foster and Friends selama 2 hari di Jakarta. Selain Jessie J yang akan tampil, ada pula Brian McKnight, Katharine McPhee, dengan menghadirkan special guest Josh Groban serta musisi tanah air seperti Rossa dan Afgan.

Jessie J sendiri sempat sudah tiba di Jakarta sekali 3 Juni 2024. Ia dan sejumlah keluarganya melakukan kunjungan eksklusif ke Jakarta. Kunjungan ini mencakup pertemuan dengan pihak penyelenggara dari Color Asia Live dan juga Afgan di kawasan Jakarta Selatan.

Kala itu, Jessie J merasa senang menjadi bagian dari konser David Foster and Friends di Jakarta tahun ini. "Senang sekali rasanya bisa tampil di depan fans yang sangat bersemangat bersama para artis berbakat. Kami tak sabar menikmati malam yang tidak terlupakan," katanya.

Dalam keterangan pers ada awal Juni lalu, Managing Director dari Color Asia Live David Ananda, mengungkapkan timnya sangat terhormat Jessie J bisa mengunjungi Jakarta lebih dulu untuk bertemu mereka dan Afgan. "Sebelum berpartisipasi dalam konser besar kami pada tanggal 15 Juni 2024 di HITMAN RETURNS David Foster & Friends, Jessie J akan rehat sejenak menikmati waktu bersantai liburan di Bali bersama keluarganya," kata David.

