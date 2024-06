Profil eaJ Park yang akan Konser di Jakarta pada September 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Korea Selatan, eaJ Park sedang mengadakan tur di tujuh negara dengan delapan jadwal konser. Jadwal tur berikutnya di Skydome Quezon City, Filipina pada 1 September, kemudian ia akan tampil di Bengkel Space di Jakarta pada 4 September 2024.

Dikutip dari Instagram @satufest.production selaku promotor, tiket konser When the Rain Stopped Following Me Live in Jakarta ini bisa dibeli pada 26 Juni 2024 melalui Tix ID.

eaJ juga akan naik panggung di Thailand pada 6 September, Malaysia pada 8 September, Singapura pada 9 September, Jepang pada 11 September. Ia kembali ke Korea Selatan pada 13-14 September 2024.

Profil eaJ

Bernama aslinya Park Jae Hyung, eaJ lahir di Buenos Aires, Argentina, pada 15 September 1992. Dikutip dari Namu Wiki, sejak usia lima tahun, ia pindah ke California, Amerika Serikat dan tumbuh besar di kota Cerritos.

Meski memiliki kewarganegaraan ganda, Argentina dan Amerika Serikat, Jae merasa lebih dekat dengan identitas Amerika karena ia meninggalkan Argentina setelah lahir dan tidak memiliki ingatan atau pengalaman hidup di sana.

Di Amerika Serikat, ia menempuh pendidikan di Cerritos High School dan melanjutkan ke California State University, Long Beach dengan jurusan ilmu politik dan hubungan internasional. Selama masa kuliah, Jae sering mengunggah video cover lagu di YouTube dengan nama akun yellowpostitman.

Ia masuk ke industri musik ketika mendapat undangan untuk mengikuti audisi K-Pop Star pada 2011.

Bersama Day6

Setelah berhasil meraih posisi keenam dalam acara K-Pop Star musim pertama, Jae menandatangani kontrak dengan JYP Entertainment bersama dua peserta lainnya, Park Jimin dan Baek A Yeon.

Mulanya, Jae bergabung dengan proyek band JYP. Ia memainkan bass dan gitar. Akhirnya ia memilih hanya fokus gitar. Pada 2015, Jae debut sebagai gitaris dan vokalis di band Day6, grup rock alternatif yang dibentuk oleh JYP Entertainment.

Selama bersama Day6, Jae dikenal dengan suara khasnya yang serak dalam lagu Congratulations dan You Were Beautiful. Jae juga aktif sebagai pembawa acara di program After School Club, bersama dengan Jamie dari 15& dan Kevin Woo dari U-KISS.

Solo Karier

Pada akhir 2021, Jae memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan JYP Entertainment dan meninggalkan Day6 pada Januari 2022. Setelah meninggalkan Day6, Jae memulai karier solonya dengan nama panggung eaJ. Langkah ini memberinya kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai genre musik dan membuat karya yang lebih personal.

Jae juga menjalankan podcast bersama AleXa yang berjudul How Did I Get Here.

Di sisi lain, salah satu aspek menarik dari Jae adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Meski begitu, ia lebih fasih berbahasa Inggris dan agak kurang berbicara Korea. Dikutip dari Kprofiles, Jae juga dikenal dengan kesukaannya terhadap musik hip-hop dan sering menonton acara-acara seperti Show Me The Money.

