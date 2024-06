Justin Timberlake Ditangkap Akibat Mengemudi saat Mabuk, Dibebaskan dengan Jaminan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan aktor Justin Timberlake ditangkap pada Selasa pagi, 18 Juni 2024 waktu setempat atas tuduhan mengemudi dalam keadaan mabuk di Sag Harbor, bagian dari komunitas mewah Hamptons di Long Island, New York.

Dikutip dari CNA Lifestyle, menurut kantor kejaksaan Suffolk County, aktor berusia 43 tahun itu ditangkap setelah mengemudi melewati tanda berhenti dan gagal menjaga jalurnya di sisi kanan jalan. Atas perbuatannya tersebut, Timberlake dibebaskan dengan jaminan dan dijadwalkan untuk menghadiri sidang berikutnya secara virtual pada 26 Juli mendatang.

Meskipun ia dan perwakilannya belum memberikan komentar resmi mengenai insiden ini, laporan dari CBS menyebutkan bahwa mata Timberlake merah dan berkaca-kaca, serta ia gagal dalam semua tes yang dilakukan untuk memeriksa ketenangan standar di lapangan.

Menurut dokumen pengadilan perkara ini, seorang petugas polisi menyatakan bahwa Timberlake berada dalam kondisi mabuk saat ditangkap tak lama setelah tengah malam. Timberlake mengaku kepada polisi bahwa ia hanya minum satu “martini” dan sedang mengikuti teman-temannya pulang.

Profil Justin Timberlake

Penyanyi yang dikenal dengan hits seperti SexyBack dan Cry Me a River, ini memulai karier saat ia berusia 12 tahun di acara The All-New Mickey Mouse Club di Disney, bersama dengan mantan pacarnya Britney Spears.

Menurut AP News, pada 1995, ia menjadi anggota NSYNC yang merupakan boy band terlaris sepanjang masa. Album mereka, No Strings Attached pada 2000 mencatat rekor penjualan dengan lebih dari 1,1 juta kopi terjual pada hari pertama dan lebih dari 2,4 juta kopi pada minggu pertama.

Setelah NSYNC hiatus pada 2002, Timberlake meluncurkan karier solo yang sukses dengan lagu-lagu hit seperti SexyBack, What Goes Around...Comes Around, dan Suit & Tie. Album solo debutnya, Justified, memenangkan Grammy dan diikuti oleh album R&B-pop yang mendapat pujian kritis termasuk FutureSex/LoveSounds pada 2006. Namun, popularitasnya mulai menurun pada 2018 dengan album Man of the Woods.

Timberlake juga dikenal sebagai aktor yang sukses dan telah memenangkan sepuluh penghargaan Grammy dan empat penghargaan Emmy. Ia menikah dengan aktris Jessica Biel dan pasangan ini memiliki dua putra.

Kasus ini tentu menjadi sorotan publik, mengingat reputasi Timberlake sebagai artis besar yang telah lama berada di industri hiburan. Proses hukum yang berlangsung akan terus diawasi oleh penggemar dan media, sementara Justin Timberlake menghadapi tantangan baru dalam karier dan kehidupannya.

CNA LIFESTYLE | APNEWS

