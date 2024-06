Ikon Hollywood, Donald Sutherland Meninggal, Mencari Sendiri Peran di The Hunger Games

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Kanada, Donald Sutherland, meninggal dalam usia 88 tahun karena menderita sakit yang lama di Miami, Florida, Amerika Serikat pada Kamis, 20 Juni 2024 waktu setempat. Kabar kehilangan besar Hollywood terhadap aktor yang berkarier lebih dari tujuh dekade ini disampaikan perwakilannya, CAA.

Putranya, aktor Kiefer Sutherland juga mengabarkan kabar kematian ayahnya ini di Instagram dan X. "Dengan berat hati, saya kabarkan bahwa ayah saya, Donald Sutherland meninggal," tulisnya mengawali unggahan foto dirinya saat masih balita bersama ayahnya, empat jam lalu.

Donald Sutherland Aktor Terpenting dalam Sejarah Film

Menurut Kiefer, ayahnya, yang membintangi film terkenal seperti Don't Look Now, M*A*S*H, The Dirty Dozen, dan Hunger Games itu merupakan salah satu aktor terpenting dalam sejarah film. "Jangan pernah gentar dengan suatu peran, baik, buruk atau jelek. Dia menyukai apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia sukai, dan seseorang tidak akan pernah bisa meminta lebih dari itu. Kehidupan yang dijalani dengan baik,” tulis Kiefer, yang pernah bertunangan dengan Julia Roberts ini.

Donald Sutherland, lahir di Kanada pada 17 Juli 1935, telah membintangi lebih dari 190 film dan acara TV. Keberadaan Sutherland menjadi daya tarik luar biasa bagi film-film yang dibintanginya dalam serangkaian film klasik pada 1970-an. Meski tak pernah memenangkan penghargaan besar untuk peran filmnya dan tidak pernah dinominasikan untuk Oscar secara konvensional, namun ia memenangkan dua Golden Globes sebagai aktor pendukung terbaik untuk film TV Citizen X pada 1996 dan Path to War pada 2003. Sutherland pada akhirnya menerima Oscar kehormatan pada 2017.

Aktor, Kiefer Sutherland membagikan fotonya bersama ayahnya, Donald Sutherland saat mengabarkan kematian aktor Hollywood legendaris ini pada Kamis, 20 Juni 2024. Foto: Instagram.

Perjalanan Karier Donald Sutherland

Sutherland belajar Teknik dan Drama di Universitas Toronto. Ia selanjutnya memilih pindah ke London pada 1957 untuk mengikuti kelas akting di London Academy of Music and Dramatic Art (Lamda). Di Inggris, ia membintangi beberapa peran kecil di acara TV negara itu, termasuk Man of the World, The Saint and The Avengers.

Setelah membintangi peran yang Sutherland, “karir kecil yang berkelok-kelok”, termasuk peran dalam film horor berbiaya rendah seperti Castle of the Living Dead pada 1963, ia ia mendapat peran berarti di The Dirty Dozen pada 1967 dan menjadi hit. Ia kemudian muncul lagi dalam dua film perang selanjutnya, yakni film komedi perang Korea yang sangat berpengaruh M*A*S*H dan Kelly's Heroes pada 1968.

Mencari Peran Sendiri di The Hunger Games

Yang menarik, perannya sebagai Presiden Snow di trilogi The Hunger Games (2008-2010) itu dicarinya sendiri. Ia jatuh cinta pada skenario film itu dan karakternya. “Tidak ada yang meminta saya melakukannya,” kata Donald kepada GQ pada 2014. “Saya tidak ditawari. Saya suka membaca naskah, dan itu menarik minat saya. Saya menulis surat kepada mereka. Peran presiden mungkin ada hubungannya dengan itu," kata Sutherland. Surat Sutherland sampai ke tangan Gary Ross, sutradara The Hunger Games. Ia menilai ide bagus jika Sutherland yang memerankannya.

Pada 2018, Donald Sutherland merenungkan karier aktingnya. “Biasanya, orang-orang yang mempunyai karier yang terorganisir secara vertikal, hal ini disebabkan karena mereka mempunyai ambisi untuk sukses dan keinginan untuk menjadikan diri mereka sebagai sebuah entitas dalam industri ini,” katanya kepada USA Today. “Saya selalu memiliki karier yang terorganisir secara horizontal. Anda punya sepiring besar buah dan keju, dan Anda dapat mengambil sepotong di sana-sini. Anda tidak akan menyukai semuanya, tetapi Anda akan menyukai sebagian darinya."

