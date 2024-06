Roh Jeong Eui dan Lee Chae Min akan Membintangi Drakor Bunny And Her Boys

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Roh Jeong Eui dan Lee Chae Min akan bertemu dalam drama terbaru MBC berjudul Bunny and Her Boys. Ini akan menjadi pertemuan akting mereka setelah bekerja sama dalam serial Netflix, Hierarchy.

Sinopsis Bunny and Her Boys

Dikutip dari My Drama List, Bunny and Her Boys diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Drama ini berlatar di universitas dan mengikuti kisah perjalanan hidup Ban Hee Jin, seorang mahasiswa berusia 21 tahun.

Ban Hee Jin patah hati akibat cinta pertamanya yang berakhir buruk, sehingga harga dirinya merosot. Namun, melalui berbagai interaksi dan hubungan dengan lima pria yang hadir dalam hidupnya, Ban Hee Jin mulai menemukan kembali jati dirinya dan tumbuh menjadi pribadi yang kuat.

Dikutip dari Soompi, Roh Jeong Eui akan memerankan tokoh utama, Ban Hee Jin. Ia karakter yang berhubungan dengan banyak mahasiswa dan segala liku kehidupan kampus. juga masalah percintaan yang dihadapinya. Perannya sebagai Hee Jin akan menunjukkan, ia bangkit dari kegagalan cinta pertama dan berkembang melalui berbagai hubungan yang penuh makna.

Lee Chae Min juga menerima tawaran untuk membintangi drama ini. Meskipun agensinya, Gold Medalist menyatakan, Lee Chae Min masih mempertimbangkan tawaran tersebut, para penggemar sudah tidak sabar melihatnya kembali berakting bersama Roh Jeong Eui.

Kedua bintang ini menyelesaikan syuting untuk serial Hierarchy, yang tayang di Netflix pada Juni . Kolaborasi mereka dalam Hierarchy telah menimbulkan antusiasme besar, sehingga kabar tentang reuni mereka di Bunny and Her Boys makin membuat para penggemar bersemangat.

Bunny and Her Boys menawarkan cerita Ban Hee Jin, setelah merasakan pahitnya cinta pertama, memutuskan untuk membuka diri. Penonton akan diajak untuk mengikuti perjalanan Hee Jin dalam menentukan siapa di antara mereka yang pantas mendapat hatinya.

