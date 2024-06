5 Fakta Drama Korea The Year We Turned 29, Drakor Baru Kim Hye Yoon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Hye Yoon dikabarkan akan membintangi drama Korea berjudul The Year We Turned 29. Pihak agensi Kim Hye Yoon, Sidus HQ telah mengkonfirmasi hal tersebut dan membenarkan bahwa artis mereka akan bermain dalam drama yang rencananya akan tayang tahun 2025 itu.

Mengutip dari Mydramalist, serial ini akan menceritakan kisah tiga sahabat berusia 29 tahun dan bagaimana mereka akan menghadapi berbagai krisis hidup seperti cinta, pekerjaan, ujian, dan banyak lagi sebelum mereka mencapai usia 30 tahun. Drama romcom ini digadang-gadang akan sukses setelah naiknya nama Kim Hye Yoon setelah series yang ia bintangi sebelumnya. Berikut fakta menarik tentang drama ini:

1. Akan Dibintangi oleh Joy Red Velvet

Masih mengutip dari Mydramalist, Joy atau Park Soo Young salah satu anggota Red Velvet telah ditawari untuk casting salah satu tokoh dalam drama The Year We Turned 29. Sementara itu, agensi Joy, SM Entertainment, pun menanggapi kabar casting yang beredar. Menurut labelnya, "Joy menerima tawaran untuk membintangi The Year We Turned 29 dan dia secara positif meninjaunya.” ungkap pihak agensi.

Sebelumnya, Joy telah membintangi drama beberapa judul drama, ada K-drama The Liar and His Lover, Tempted, dan The One and Only. Dalam serial ini Joy ditunjuk untuk memerankan tokoh Cha Woo Ri, seorang pramugari yang agresif dan kaku. Ia akan mulai bergabung di proses produksi setelah comeback bersama girl grupnya, Red Velvet musim panas mendatang. Grup ini akan merilis mini album baru sekaligus merayakan hari jadi mereka yang ke 10 tahun ini.

2. Sempat akan Dihentikan Produksinya

Dilansir dari Mydramalist, drama ini sempat tidak akan diproduksi karena kekhawatiran produser soal rating kedepan. Sebelumnya drama ini ditawarkan kepada Kim Hye Yoon pada tahun 2022, namun melihat popularitas Kim Hye Yoon yang melejit saat ini berkat Lovely Runner, dikabarkan bahwa tim produksi dibalik layar sedang mendiskusikan pengerjaan kembali drama The Year We Turned 29. Dilaporkan juga bahwa dulu tim produksi sedang bekerja keras untuk memilih Kim Hye Yoon dan Joy Red Velvet untuk memimpin K-drama tersebut. Saat ini kedua aktris itu sudah mengiyakan. Tinggal satu pemeran untuk tiga sahabat yang belum dirilis karena masih proses casting.

3. Drama Soal Persahabatan

Bagi penggemar K-drama pasti tak asing dengan Kim Hye Yoon. Akhir-akhir ini namanya sempat naik karena drama Lovely Runner. Dalam drama The Year We Turned 29, Kim Hye Yoon akan memerankan sosok Bong Woo Ri yang memiliki dua sahabat. 3 orang sahabat ini sedang mengalami krisis hidup menjelang usia 30 tahun. Mereka akan mengalami banyak masalah mulai percintaan, pekerjaan, hingga ujian persahabatan mereka. Tak hanya itu, dalam drama ini akan ada bumbu komedi dari kocaknya model persahabatan mereka.

4. Diadaptasi dari Webtoon

Mengutip dari Webnet, cerita The Year We Turned 29 merupakan adaptasi dari Webtoon yang berjudul sama. Drama ini akan menunjukkan bagaimana ketiganya mengatasi semua perjuangan ini dengan mengandalkan satu sama lain dan dengan sepenuh hati mendukung satu sama lain.

Seriesnya tidak akan jauh berbeda dari versi webtoon nya. Pada Webtoon The Year We Turned 29 menceritakan Bong Woo Ri, Cha Woo Ri, dan Kim Woo Ri, tiga sahabat dekat yang mengalami tantangan berbeda dalam hidup. Bong Woori memiliki pekerjaan yang tidak memuaskan, dan pacar lamanya juga tampaknya semakin menjauh darinya. Sedangkan, Cha Woo Ri merupakan seorang pramugari yang ambisius. Beda lagi dengan Kim Woo Ri dikisahkan sebagai orang yang belum pernah berkencan sama sekali.

5. Akan diproduksi oleh MBC

Drama ini akan dikerjakan oleh rumah Produksi MBC yang terkenal sudah merilis banyak drama terkenal sebelumnya. Mengutip dari Kpopmap, berikut drama yang telah sukses diproduksi oleh MBC, Knight Flower, The Red Sleeve, Big Mouth, Dong Yi, I'm Not Robot, dan masih banyak lagi.

