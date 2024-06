Red Velvet Siap Comeback Lewat Album Cosmic, Ada 6 Lagu dengan Genre Berbeda

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SM Entertainment akhirnya mengonfirmasi jadwal comeback dari girl group Red Velvet. Setelah cukup lama absen dari konsep Red atau ceria, Red Velvet akan kembali dengan mini album ketujuh bertajuk Cosmic. Comeback ini dijadwalkan pada Senin, 24 Juni 2024 pukul 18.00 sore KST atau 16.00 WIB. Pengumuman ini disampaikan melalui akun resmi Red Velvet di platform media sosial X, @RVsmtown.

“Red Velvet 'Cosmic' 2024.06.24 6PM KST,” tulis SM Entertainment di akun resminya di X, pada Senin, 10 Juni 2024.

Red Velvet dikenal memiliki dua sisi konsep yang berbeda, yaitu Red yang ceria dan penuh warna, serta Velvet yang lebih misterius dan gelap. Lagu-lagu seperti "Ice Cream Cake", "Zimzalabim", dan "Feel My Rhythm" mewakili sisi ceria mereka, sementara "Bad Boy", "Peek-A-Boo", dan "Chill Kill" menunjukkan sisi yang lebih gelap.

Konsep Comeback Red Velvet

Namun, dalam Cosmic, Red Velvet akan kembali menampilkan sisi Red mereka yang ceria dengan konsep kosmik yang penuh warna dengan desain imajinatif yang berpusat pada bintang. Teaser yang dirilis di media sosial Red Velvet menampilkan palet warna pastel seperti pink, biru, dan ungu, memberikan nuansa cerah dan magis. Desain logo baru mereka juga mengikuti tema ini, menjanjikan visual yang menarik dan berbeda dari comeback sebelumnya.

Red Velvet, yang terdiri dari lima anggota yakni Irene, Seulgi, Wendy, Joy, dan Yeri, akan merilis Cosmic yang terdiri dari enam lagu dengan berbagai genre. Beberapa lagu yang sudah diumumkan termasuk "Knock Knock (Who's There?)", "Underwater", "Will I Ever See You Again?", "Nightmare", "Iced Coffee", "One Kiss", "Bulldozer", "Wings", dan "Scenery".

Comeback kali ini akan menjadi yang pertama bagi Red Velvet setelah tujuh bulan sejak peluncuran Chill Kill pada November tahun lalu. Red Velvet memang sangat dinantikan, terutama setiap comeback musim panas, mereka bahkan dikenal sebagai 'Summer Queen' berkat lagu-lagu musim panas mereka yang hits seperti "Red Flavour", "Power Up", dan "Queendom".

