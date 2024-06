Thomas Brodie-Sangster Menikah dengan Talulah Riley, Mantan Istri Elon Musk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Inggris, Thomas Brodie-Sangster resmi menikah dengan aktris Talulah Riley, mantan istri Elon Musk. Keduanya menikah pada Sabtu, 22 Juni 2024 di Gereja St. George di Anstey, Inggris, menurut laporan The Sun.

Talulah Riley mengenakan gaun putih dan veil renda untuk menikah dengan bintang Game of Thrones dan Maze Runner itu. Sementara, aktor 34 tahun itu mengenakan atasan berwarna sampanye, rompi bermotif bunga, mantel biru, dan celana bergaris abu-abu. Pasangan yang terpaut usia 4 tahun ini tampak sangat gembira saat menaiki kereta.

Thomas Brodie-Sangster dan Talulah Riley dilaporkan telah membeli rumah bangsawan yang terdaftar pada Kelas II untuk ditinggali bersama setelah pernikahan mereka.

Pada Juli 2023, Thomas Brodie-Sangster mengumumkan pertunangannya dengan Talulah Riley. "Senang mengumumkan bahwa Talulah dan saya bertunangan. Cinta ada di sekitar X," tulisnya di Instagram.

Thomas Brodie-Sangster dan Talulah Riley Cinlok

Thomas Brodie-Sangster dan Talulah Riley pertama kali bertemu di lokasi syuting serial Sex Pistols pada Maret 2021. Keduanya perdana muncul di depan publik sambil berpegangan tangan saat berjalan-jalan di sekitar London pada Agustus 2021. Kemudian melakukan debut karpet merah sebagai pasangan di Gala Dinner British Academy Film Awards 2022.

Pada Juni 2022, Thomas Brodie-Sangster mendampingi Talulah Riley yang sedang meluncurkan novel barunya, The Quickening . "Sangat beruntung mendapat dukungan dari pria-pria keren di pesta peluncuran novel feminis-distopia saya!" tulis Riley dilengkapi dengan fotonya bersama Thomas.

Keesokan harinya, Thomas menunjukkan dukungannya kepada Riley di Instagram dengan menulis, "Bangga sekali pada Talulah di hari bukunya, The Quickening, diluncurkan ke dunia!"

Talulah Riley Pernah Menikah dengan Elon Musk 2 Kali

Sebelum bertemu dengan Thomas Brodie-Sangster, Talulah Riley pernah menikah dengan pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Mereka pertama kali menikah pada 2010 sebelum bercerai pada 2012. Elon Musk dan Talulah Riley kemudian kembali berhubungan dan menikah lagi pada 2013, sebelum bercerai kembali pada 2016.

