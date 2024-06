SEVENTEEN Jadi Duta Persahabatan untuk Pemuda UNESCO, Perdana Bagi Grup K-Pop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SEVENTEEN akan segera dinobatkan sebagai grup K-pop pertama untuk Goodwill Ambassador for Youth (Duta Persahabatan untuk Pemuda) oleh UNESCO. Berdasarkan pernyataan yang dirilis PLEDIS Entertainment selaku agensi, grup beranggotakan 13 orang tersebut diundang langsung oleh director general UNESCO, Audrey Azoulay, untuk datang ke Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis pada Rabu mendatang, 26 Juni 2024.

“Sejak debutnya pada tahun 2015, grup ini telah berinteraksi dengan generasi muda global melalui musik yang turut menjadi catatan perjalanan seiring dengan pertumbuhan mereka,” kata agensi tersebut pada pernyataan yang tayang Selasa, 11 Juni 2024 waktu setempat. Agensi yang tergabung dalam perusahaan label HYBE itu juga menambahkan, “penunjukan ini merupakan bukti dari pengakuan global atas pengaruh grup tersebut.”

SEVENTEEN Aktif dalam Gerakan Kemanusiaan

Sebelumnya, SEVENTEEN dan UNESCO bekerja sama membangun dua pusat pembelajaran untuk masyarakat atau Community Learning Centers (CLC) di Timor Timur, tercatat sejak April 2024. Berlokasi di provinsi Oecusse dan Manatuto, dua pusat pembelajaran tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan kepada sekitar 300 anak dari kalangan kurang mampu untuk menerima berbagai jenis pendidikan. Beberapa di antaranya adalah literasi, pendidikan bahasa Inggris dan Korea, menjahit, hingga kemampuan mengoperasikan komputer.

“Dua pusat pembelajaran regional di Timor Timur yang dibangun dengan donasi dari Seventeen's Going Together telah dibuka pada bulan April,” bunyi pernyataan yang dirilis Selasa, 14 Mei 2024. Going Together atau #GoingTogether sendiri merupakan kampanye berbasis edukasi yang dipromosikan grup K-pop Seventeen bekerja sama dengan Komisi Nasional Korea untuk UNESCO demi pembangunan di Timor Timur.

Akhir tahun lalu, tepatnya pada November 2023, SEVENTEEN juga sudah pernah hadir secara eksklusif di 'Forum Pemuda UNESCO' ke-13 yang diadakan di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Pada kesempatan tersebut ketiga belas anggota, yaitu S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, dan Dino memberikan pidato mengenai pentingnya edukasi.

Salah satu anggota tertua grup yang debut pada 2015 lalu, Joshua, menyampaikan dalam pidatonya, “melalui kampanye ini, kami berupaya menyadarkan generasi muda, yang akan memimpin masa depan, akan pentingnya pendidikan. Kampanye ini akan mendukung pertumbuh melalui peluang pendidikan,” katanya. Setelahnya, mereka juga membawakan beberapa lagu untuk dinyanyikan di hadapan 170 pemuda-pemudi yang hadir sebagai perwakilan dari berbagai negara.

