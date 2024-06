Buka Konser Westlife di Prambanan, Christian Bautista Siap Sentuh Fans dengan Hati

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Penyanyi asal Filipina, Christian Bautista menjadi pembuka konser musik spektakuler grup vokal Westlife di Candi Prambanan, Jumat malam, 7 Juni 2024. Ia berjanji menyentuh para penggemar dengan hati. Dengan lagu ia bisa mengekspresikan curahan hati dan komunikasi dengan para penggemar, apapun bahasanya.

Christian Bautista mengatakan, sangat senang dan bangga menjadi penyanyi pembuka konser Westlife. Bahkan akan menyanyi bersama dengan grup vokal legendaris ini di ujung konser.

“Merupakan suatu kehormatan untuk bisa tampil sebagai bintang tamu bersama Westlife di Hits Tour 2024 mereka di Yogyakarta,” kata Christian Bautista di Yogyakarta, Jumat, 7 Juni 2024.

Kolaborasi Westlife dengan Christian Bautista

Ia menyatakan, kolaborasi ini mewakili perpaduan gaya musik yang luar biasa dan menjanjikan untuk memikat penonton di seluruh dunia. Bersama-sama, ia membawakan sebuah serial pertunjukan yang menampilkan yang terbaik dari dunia.

“Penuh dengan energi, emosi, dan lagu-lagu hits yang tak lekang oleh waktu. Saya tidak sabar untuk terhubung dengan para penggemar dan membuat setiap malam menjadi perayaan musik yang spektakuler,” kata Christian Bautista.

Westlife dan Christian Bautista Punya Banyak Penggemar di Indonesia

Christian Bautista, penyanyi asal Filipina populer di Indonesia. Penyanyi ini dikenal dengan lagu romantis dengan judul 'The Way You Look at Me' itu akan tampil pada pukul 19.30 WIB. “Penggemar Christian Bautista di Indonesia juga banyak. Sebagai penyanyi pembuka ia menjadi daya tarik tersendiri dari konser Westlife,” kata Sysan Ibrahim, CEO Otello Asia, sebagai pihak yang menyelenggarakan konser.

The Hits Tour 2024 menjanjikan sebuah kemasan konsep terbaru dari Westlife untuk para penggemarnya. Indonesia menjadi dikenal sebagai negara dengan basis penggemar Westlife yang sangat besar. Menjadi lokasi utama The Hits Tour ini, konser Westlife di Candi Prambanan akan menghadirkan pertunjukan istimewa Westlife untuk para penggemarnya di Indonesia.

MUH SYAIFULLAH

