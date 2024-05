Sederet Film Thriller yang Diadaptasi dari Kisah Nyata

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film thriller tak hanya bisa memuaskan hasrat penonton memacu adrenalin, ceritanya yang mengaduk emosi membuat film jenis ini selalu digemari. Dari ragam cerita yang di luar nalar, ada juga film thriller yang didasarkan pada kisah nyata yang mengerikan. Peristiwa kelam dan kejahatan yang terjadi di dunia nyata ini diadaptasi menjadi film, membuat kengerian yang dirasakan penonton semakin nyata.

Disajikan dengan detail yang mengerikan namun faktual, film-film ini tak hanya memenuhi hasrat kengerian, tetapi juga menjadi pengingat kelamnya peristiwa yang terjadi. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa film thriller yang diadaptasi dari kisah nyata:

1. Zodiac (2007)

Dikutip dari landofillusion.com, Zodiac disutradarai oleh David Fincher, membawa penonton kembali ke kasus pembunuhan berantai di Amerika Serikat pada 1960-an. Film ini didasarkan pada kisah nyata seorang pembunuh yang tak pernah teridentifikasi, julukannya Zodiac.

Film ini diangkat dari buku non-fiksi karya Robert Graysmith, seorang wartawan yang terobsesi dengan kasus tersebut dan ikut melakukan investigasi pribadinya. Graysmith kala itu bekerja di San Francisco Chronicle ketika berita pembunuhan Zodiac mencuat. Kasus yang tak kunjung usai ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton.

2. The Strangers (2008)

Dikutip dari Movie Web, film The Strangers mengisahkan teror yang dialami sebuah keluarga muda ketika tiga orang asing bertopeng mendatangi rumah mereka pada malam hari. Film ini sukses membuat penonton tegang karena menggambarkan perjuangan para korban untuk bertahan hidup dari serangan para penyerang.

Ternyata, inspirasi film ini berasal dari tiga peristiwa nyata yang mengerikan. Yang pertama adalah pembunuhan massal yang dilakukan keluarga Manson pada 1969. Kedua, kasus pembunuhan di Keddie Cabin pada 1981 yang hingga kini belum terpecahkan.

Terakhir, pengalaman masa kecil sutradara Bryan Bertino sendiri yang pernah diganggu orang tak dikenal yang mengetuk pintu rumahnya untuk mencari rumah kosong. Dengan menggabungkan ketiga kisah nyata tersebut, The Strangers berhasil menghadirkan kengerian yang terasa realistis dan membuat penonton takut saat berada di rumah mereka sendiri.

Baca Juga: Kilas Balik Korban Salah Tangkap Fenomenal Sengkon dan Karta

3. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)

Dikutip dari CBR, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile menceritakan kisah Ted Bundy, seorang pembunuh berantai yang terkenal karena pesonanya yang menipu. Diperankan oleh Zac Efron, film ini diangkat dari memoar mantan pacar Bundy, Elizabeth Kloepfer.

Efron berhasil menggambarkan bagaimana Bundy bisa memikat orang-orang di sekitarnya dengan pesonanya, sambil menyembunyikan sifat sadisnya. Kisah ini mengeksplorasi dualitas karakter Bundy dan bagaimana ia mampu menipu banyak orang, termasuk orang-orang terdekatnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. The Girl in the Basement (2021)

The Girl in the Basement menggambarkan kisah tragis Sarah Cody yang diculik, diperkosa, dan disiksa oleh ayahnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Sarah ditawan di ruang bawah tanah rumahnya sendiri dan menjadi korban kebiadaban ayahnya. Film ini juga menampilkan perjuangan Sarah untuk menyelamatkan dirinya dan anak-anaknya dari ayahnya yang kejam.

Kisah dalam film ini diangkat dari peristiwa nyata yang dialami Elisabeth Fritzl, seorang perempuan asal Austria. Elisabeth disekap di ruang bawah tanah rumahnya sendiri oleh ayahnya sejak masih remaja.

Selama masa penculikan, Elisabeth melahirkan tujuh orang anak, hasil dari kekerasan seksual yang dilakukan ayahnya. Elisabeth akhirnya berhasil dibebaskan setelah 24 tahun ditawan dan ayahnya ditangkap.

5. Thirteen Lives (2022)

Thirteen Lives menceritakan kisah nyata tim sepak bola junior dan pelatih mereka yang terjebak di dalam Gua Tham Luang, Thailand pada 2018. Film ini menggambarkan suasana mencekam saat tim penyelamat internasional berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan mereka sebelum air banjir semakin tinggi.

Film ini menjadi pengingat bahwa meskipun misi penyelamatan tersebut berhasil menyelamatkan semua anggota tim sepak bola dan pelatihnya, tetap ada korban jiwa dalam prosesnya.

Disutradarai oleh Ron Howard, Thirteen Lives dibintangi oleh Viggo Mortensen, Colin Farrell, dan Joel Edgerton. Film ini tak hanya menegangkan, namun juga mengharukan dan mengingatkan kita pada semangat kerjasama tim penyelamat internasional yang tak kenal lelah.

Pilihan Editor: Film Thriller dan Horor, Apa Perbedaannya?