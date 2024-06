4 Fakta Menarik Sol Kyung Gu, Aktor Chungmuro yang Sering Bintangi Serial Bergenre Thriller

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Sol Kyung Gu dikorfirmasi bermain dalam drama 'The Whirlwind' sebagai pemeran utama karakter Park Dong Ho besutan Netflix. Dalam drama Korea tersebut, ia akan kembali bergelut dengan genre thriller politik sebagai perdana menteri yang berusaha menyingkarkan presiden korup Korea Selatan dengan pemegang tinggi kekuasaan. Kembalinya aktor chungmuro tersebut sangat dinantikan para penggemarnya setelah dua tahun hiatus dalam dunia hiburan seni peran untuk drama series. Berikut 4 hal menarik tentang aktor Sol Kyung Gu.

1. Telah Bintangi Puluhan Film dan Sebagian Besar Berakhir Sukses

Gelar aktor chungmuro yang didapat Sol Kyung Gu bukan tanpa sebab mengingat dedikasinya yang luar biasa dalam memerankan setiap karakter. Dikutip dari Asian Wiki, terhitung sejak 1996, Kyung Gu telah debut layar lebar dengan tajuk 'Love Story', keseluruhan film yang ia perankan berjumlah 49 film dan 2 drama series baru-baru ini. Sejumlah film di antaranya 'Hope', 'The Merciless', 'The Book of Fish', dan 'Kingmaker' berhasil mengantarkan Sol Kyung Gu untuk sabet penghargaan bergengsi sebagai aktor terbaik dan populer.

2. Tiga Kali Meraih Penghargaan dari Blue Dragon Film

Blue Dragon Film masuk ke dalam daftar penghargaan prestius yang hanya memiliki 13 kategori pemenang. Penghargaan ini hanya diberikan kepada aktor dan aktris yang telah terjun dalam layar lebar dengan kriteria tertentu, pun tidak semua yang memainkan sebuah film dapat dinominasikan dalam Blue Dragon Film. Itu sebabnya ajang ini sangat bergengsi dan kerap menjadi incaran para aktris untuk digelari 'chungmuro'. Sol Kyung Gu berhasil meraihnya pada 2013, 2017, dan 2022. Selain itu, ia juga dua kali menyabet prestasi dari BaekSang Arts Awards piala Oscar versi Korea Selatan.

3. Aktor yang Tidak Menyukai Peran Berulang

Kyung Gu pernah mengungkapkan perihal dirinya yang tidak ingin peran sama dalam setiap proyek aktingnya karena tidak membantunya dalam mengembangkan gaya akting. Dikutip dari Antara, aktor kelas A tersebut sangat menyukai tantangan karakter baru yang belum ia perankan sebagai bahan pertimbangan untuk memilah naskah film ataupun series drama. Seperti dalam serial 'Phantom' yang mengambil latar waktu kolonialisme, film tersebut dirinya pilih karena penasaran dengan karakter Junji Murayama yang ditawarkan padanya.

4. Telah Mendapat Proyek Teranyar Bertajuk 'Good News'

Dilansir dari KpopChart, Sol Kyung Gu dikabarkan kembali mendapat tawaran untuk bermain film Korea berjudul 'Good News'. Disutradai oleh Byun Sung Hyun, Kyung Gu cukup tertarik dengan pengembangan cerita tentang jatuhnya pesawat dalam naskah film ini. Aktor naik daun Hong Kyung dikabarkan juga akan bergabung dengannya di film 'Good News'.

MELINDA KUSUMA NINGRUM | GEZITA INOVA RUSYDA

Pilihan Editor: Jawaban Park Bo Gum Ketika Dijodohkan Netizen dengan Suzy