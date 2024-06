Dibintangi Park Shin Hye, Ini Sinopsis Drakor The Judge from Hell

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Park Shin Hye akan menjadi pemeran dalam drama Korea atau drakor SBS berjudul The Judge from Hell. Belum ada jadwal memerinci, namun drakor ini akan tayang pada 2024.

Sinopsis The Judge from Hell

Drama The Judge from Hell mengisahkan tentang Kang Bit Na, hakim elite yang memiliki daya pikat. Namun kenyataannya lebih menakutkan ia adalah setan utusan dari neraka. Misi Kang Bit Na untuk memberantas manusia berdosa yang tidak merasa menyesal dan dilepaskan begitu saja atas kejahatan dan perbuatan jahat mereka. Ia memberikan hukuman kepada mereka untuk membusuk di neraka.

Dalam perannya sebagai Kang Bit Na, Park Shin Hye akan membawa penonton dalam perjalanan yang gelap dan intens. Karakternya memperlihatkan sisi yang tidak terduga dari seorang hakim. Park Shin Hye akan beradu peran dengan Kim Jae Young yang memerankan Han Da On, detektif baik dan berkepribadian meneduhkan. Namun, di balik itu, ia menyembunyikan luka-luka mendalam.

Han Da On detektif dengan pengamatan yang tajam. Ketika Kang Bit Na dan Han Da On bertemu keduanya akan menghadapi konflik internal dan eksternal yang mendalam, dan perjalanan hidup akan berubah secara dramatis.

Dikutip dari Times of India, drama yang akan segera tayang ini akan semakin memukau dengan kehadiran aktris terkenal Lee Mi Do, yang dikenal lewat penampilannya dalam 18 Again. Dalam drama terbaru ini, Lee Mi Do akan memerankan karakter Seo Hwa Sun, seorang hakim di Pengadilan Distrik Pusat Seoul.

Dengan tambahan ini, produksi The Judge From Hell makin menjanjikan dalam memberikan pengalaman menonton yang mendalam dan memikat.

Sutradara

Dengan disutradarai oleh Park Jin Pyo, yang terkenal lewat karyanya dalam film-film seperti Brave Citizen, Love Forecast, dan Closer to Heaven, The Judge from Hell menjanjikan penyampaian kisah yang mendalam dan visual yang menawan. Dibantu oleh penulis skenario Jo Yi Soo, drakor ini akan menyajikan kombinasi yang memikat antara unsur supernatural dan pengembangan karakter yang kompleks.

Dikutip dari PinkVilla, tanggal tayang perdana drama ini masih dirahasiakan. Pada 3 Mei 2024, poster teaser The Judge From Hell dirilis. Poster tersebut menampilkan Park Shin Hye dalam karakternya sebagai Kang Bit Na.

