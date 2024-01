Hubungan Selena Gomez dan Benny Blanco Direstui Keluarga hingga Sahabat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Selena Gomez dan Benny Blanco mendapatkan banyak dukungan dari keluarga dan para sahabatnya. Menurut orang terdekatnya, mereka percaya bahwa Selena Gomez dan Benny Blanco akan menjalin hubungan jangka panjang.

“(Selena Gomez) merasa betah dan nyaman bersama Benny,” kata orang dalam kepada Entertainment Tonight, Kamis, 11 Januari 2024. “Teman-teman, keluarga, dan orang-orang terkasih dari kedua belah pihak semuanya mendukung dan senang melihat apa yang menurut mereka bisa menjadi hubungan yang luar biasa dan bertahan lama di antara mereka berdua.”



Bintang Only Murders in the Building dan produser musik itu telah menjalin hubungan romantis selama enam bulan, sebelum mengungkapkan kisah cinta mereka bulan lalu ke publik. Pasangan yang terpaut usia 4 tahun itu juga saling menghargai satu sama lain.

"Benny menganggap Selena sangat brilian dan melampaui apa yang bisa dipercaya," kata sumber. "Dia berpikir dia sangat berbakat, tulus, manis dan cerdas. Dia menghormati segala sesuatu yang dia perjuangkan dan mengagumi kemampuannya untuk mengungkapkan kebenaran pribadinya dan berbagi apa yang dia lalui kepada dunia."

Mantan Justin Bieber itu menghargai kecerdasan Benny Blanco sebagai produser musik, semangat hidup secara keseluruhan, seni, dedikasi, dan nilai-nilainya. "Dia (Benny Blanco) sangat hormat dan berhubungan baik dengan semua orang di lingkaran dalamnya (Selena Gomez)," kata sumber.



Selena Gomez dan Benny Blanco Semakin Mesra

Selena Gomez dan Benny Blanco terus memamerkan hubungan mereka sejak go public pada pertengahan Desember 2023 lalu. Pelantun Same Old Love itu mengaku berkencan dengan produser musik tersebut saat menanggapi pemberitaan tentang kisah asmara mereka di Instagram.

“Dia masih lebih baik dari siapa pun yang pernah bersamaku. Fakta,” tulis Selena Gomez di komentar sebuah unggahan. “Dia telah memperlakukan saya lebih baik daripada manusia mana pun di planet ini.”

Dalam beberapa hari, Selena Gomez dan Benny Blanco mengunggah foto keduanya yang sedang berpelukan di Instagram. Mereka juga terlihat bersama, termasuk di New York untuk pesta ulang tahun Taylor Swift yang ke-34 bulan lalu.

Baru-baru ini, Selena Gomez membagikan foto dirinya dan Benny Blanco berciuman di belakang panggung Golden Globes 2024. Selena Gomez gagal memenangkan Aktris Terbaik dalam Serial Televisi. Namun, dia tampak tidak terpengaruh oleh kekalahan tersebut dan hanya memberi judul pada foto tersebut, “Saya menang.”

