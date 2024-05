Perjalanan Karier Gfriend yang Sempat Mencuat 2015 Lalu Disband pada 2021

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -– Gfriend terbentuk pada 2015 di bawah naungan Source Music. Karya perdana mereka adalah Season of Glass yang dirilis pada 15 Januari 2015. Namun grup beranggotakan 6 orang ini disband secara mendadak pada 2021.

Gfriend melakukan debut dengan sebuah EP bertajuk Season of Glass. Melalui EP tersebut girl group beranggotakan Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB dan Umji, berhasil memuncaki tangga lagu album Korea dan masuk dalam Top Ten hit berturut-turut.

Karier bermusik girl group ini terus merangkak naik pasca debut, Gfriend menerima penghargaan besar pertama mereka, "Best New Female Artist", pada 2015 Melon Music Award (MMA) pada November 2015. Di bulan berikutnya mereka juga menerima penghargaan untuk artis baru terbaik di Gaon Chat K-Pop Awards, Golden Disc Awards, dan Seoul Music Awards.

Dilansir dari p2k.stekom.ac.id hit pupuler Gfriend Rough berhasil menyabet penghargaan "Best Dance Performance (Female)" MAMA 2016, tahun berikutnya lagu ini memenangkan kategori "Song of the Year" di Gaon Chart Music Awards, dan "Digital Bonsang" Golden Disc Awards serta masih banyak peghargaaan lainya termasuk menjadi grup perempuan pertama yang diwawancara dalam Grammy Mini Masterclass.

Namun, meski dicintai penggemar, pada 2021 grup idola ini dipastikan berpisah dengan agensi Source Music dan akan menjalani karir masing-masing .

"Halo. Ini Source Music. Kontrak artis eksklusif dengan GFRIEND dan Source Music akan berakhir pada 22 Mei. Setelah melakukan pertimbangan yang cermat dan diskusi yang mendalam GFRIEND dan Source Music sepakat untuk berpisah," ujar isi pernyataan Source Music dilansir Soompi.

Setelah Gfriend bubar pada Mei 2021, para anggotanya memilih jalan karier masing-masing. Yerin dan Sowon memulai karier sebagai aktris di bawah naungan Sublime Artist Agency dan IOK Company. Adapun Yuju menandatangani kontrak dengan Konnect Entertainment pada Desember 2021.

Sementara Eunha, SinB, dan Umji, pada 6 Oktober 2021 menandatangani kontrak dengan BPM Entertainment untuk debut sebagai grup beranggotakan tiga orang. Pada 8 Oktober 2021 Viviz diumumkan sebagai nama grup ketiganya.

