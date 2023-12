Profil Kim Sowon: Dari Pemimpin GFRIEND hingga Solois yang Sukses

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sowon bermakna harapan. Sebagai penyanyi solo dan leader dari grup GFRIEND, Kim Sowon telah membuktikan dirinya memiliki harapan di dunia hiburan Korea Selatan.

Kim Sowon atau yang dikenal juga sebagai Kim Sojung lahir pada 7 Desember 1995 di Seoul, Korea Selatan. Berusia 28 tahun, ia memiliki seorang kakak perempuan. Sowon memulai karier sebagai pemimpin, vokalis, dan rapper dari girl group GFRIEND di bawah agensi Source Music.

Setelah kontrak GFRIEND dengan mantan perusahaan mereka berakhir pada 22 Mei 2021, Sowon beralih ke dunia akting dan bergabung dengan IOK Company pada 2 Agustus 2021. Namun, pada 30 Agustus 2022, Sowon mengumumkan kepulangannya dari IOK Company.

Dikutip dari Kpopping, pada 15 November 2022, dia menandatangani kontrak dengan OUI Entertainment dengan nama panggung Kim So Won.

Karier sebagai Idol

Sebagai pemimpin GFRIEND, Sowon membuat debutnya dengan EP Season of Glass pada 15 Januari 2015. GFRIEND dikenal dengan harmoni vokal mereka yang kuat dan kesuksesan lagu-lagu seperti Rough dan Navillera.

Sayangnya, GFRIEND membubarkan diri pada 22 Mei 2021 setelah enam tahun kontrak mereka bersama Source Music.

Setelah perpisahan dengan GFRIEND, Sowon memilih jalur akting dan bergabung dengan IOK Company. Namun, perjalanannya di IOK Company hanya berlangsung hingga 30 Agustus 2022. Pada 15 November 2022, Sowon menandatangani kontrak dengan OUI Entertainment, menandai langkah baru dalam karier aktingnya.

Fakta Menarik

Selama lima tahun menjadi trainee, empat tahun di DSP Media dan satu tahun di Source Music, Sowon menjalani perjalanan yang menantang sebelum debut.

Menurut Kprofiles, dia juga memiliki tinggi badan yang mencolok untuk ukuran wanita, yakni 172,8 sentimeter dengan panjang kaki 113 sentimeter. Hal ini menjadikan Sowon memiliki salah satu pasangan kaki terpanjang di antara idola perempuan.

Meskipun memiliki citra serius di atas panggung, Sowon memiliki sisi yang ramah dan dekat dengan beberapa rekan selebritinya, seperti Nayeon dari Twice dan Nayoung dari Pristin. Dia memiliki latar belakang pendidikan seni, lulus dari Hanlim Multi Art School, dan saat ini mengambil jurusan Media Visual dan Akting di Sungshin Women’s University.

Sowon juga pernah tampil di video musik Rainbow untuk lagu-lagu "Tell Me Tell Me" dan "To Me". Namun, di balik pesona panggungnya, Sowon mengakui ketakutannya pada serangga dan ketidaknyamanannya terhadap salju dan hujan.

Dengan segudang prestasi dan fakta menarik, Kim Sowon terus menjelajahi dunia hiburan dengan penuh semangat, dan penggemarnya menantikan babak baru dalam perjalanan karier yang berkilauannya.

Karier Akting

Dikutip dari My Drama List, selain sebagai penyanyi solo, Sowon juga aktif dalam kegiatan seni peran. Drama yang pernah dibintanginya antara lain My Chilling Roommate (2022) yang dimainkan bersama Chanwoo dari iKON. Selain itu, Sowon juga memiliki proyek drama yang akan tayang pada 2024 mendatang berjudul Miss Granny dan The Chain.

