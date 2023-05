Mengenal Eunha, Mantan Anggota Gfriend yang Sekarang Debut dalam Grup Viviz

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eunha mantan anggota grup GFriend. Setelah hengkang dari GFriend ia bersama dua anggota lainnya SinB dan Umji bergabung dalam, grup Viviz. Mengutip Fandom, Eunha lahir pada 30 Mei 1997. Jung Eun-bi nama aslinya. Ia memiliki satu kakak laki-laki dan satu kakak perempuan.

Siapa Eunha?

Sebelum menjadi dikenal sebagai Eunha GFriend, ia trainee Krazy Dance Academy & DM Skool bersama dengan SinB. Ia diterima di LOEN Entertainment pada 2011. Ia berlatih selama hampir satu tahun, setelah itu rehat untuk berfokus studinya.

Pada 2014 dia diundang oleh pemimpin tim Source Music, Lee Ri-won dan termasuk dalam susunan akhir GFriend. Setelah itu ia dipindahkan ke Seoul School of Performing Arts dan lulus pada Februari 2016 bersama Yuju.

Saat masih anggota GFriend, grup musik beranggota enam orang itu beberapa kali memuncaki tangga lagu album Korea. Masuk dalam Top Ten hit berturut-turut dengan album debut, Season of Glass pada 2015.

Pada 2016, setelah mempersembahkan debut album, grup ini memuncaki tangga album Korea untuk pertama kalinya. Setahun kemudian dengan album mini keempat, The Awakening.

Mengutip Soompi, setelah GFriend bubar pada Mei 2021, para anggotanya memilih jalan karier masing-masing. Yerin dan Sowon memulai karier sebagai aktris di bawah naungan Sublime Artist Agency dan IOK Company. Adapun Yuju menandatangani kontrak dengan Konnect Entertainment.

Sedangkan Eunha, SinB dan Umji membangun kembali grup baru Viviz yang telah debut pada Januari 2022. Pada Oktober 2021, mereka telah menandatangani kontrak dengan Big Planet Made untuk debut grup baru.

Sepanjang kariernya, selain berkarya bersama GFriend dan Viviz, Eunha juga beberapa kali melakukan kolaborasi dengan penyanyi lainnya, yaitu:

1. Firefly bersama Hwang Chi-yeul dan Lil Boi of Geeks

2. Taxi bersama Sunny Girls, Cheng Xiao, YooA, Nayoung, Nancy

3. Hold Your Hand bersama Chunji of Teen Top

4. Blossom bersama Ravi of VIXX

