Drama Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won, Tempest akan Tayang di Disney+ Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won akan bersatu sebagai pemeran utama serial orisinal dari Disney+ Hotstar berjudul Tempest atau yang sebelumnya Polaris. Hari ini, baru dikonfirmasi bahwa drama Korea Selatan tersebut dijadwalkan tayang perdana pada 2025.

Tempest merupakan drama thriller romantis bertema mata-mata. Proses syuting sedang dilakukan dan akan rencananya akan berlangsung sampai Oktober 2024.

Drama ini mengikuti kisah Moon Ju (Jun Ji Hyun), seorang diplomat yang telah membangun reputasi internasional sebagai mantan duta besar untuk Amerika Serikat. Dia mengejar kebenaran yang tersembunyi di balik kasus besar bersama dengan San Ho (Kang Dong Won), agen khusus yang kewarganegaraannya tidak diketahui.



Karakter Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won di Tempest

Jun Ji Hyun akan memainkan peran Moon Ju, yang telah mendapatkan kepercayaan besar di komunitas internasional melalui penilaian dan tindakannya yang berwawasan luas. Dia menemukan bahwa skema politik yang melibatkan Korea Utara dan Selatan berada di balik insiden pembunuhan.

Kang Dong Won akan berperan sebagai sosok misterius San Ho, mantan tentara bayaran internasional papan atas yang kewarganegaraan dan masa lalunya tersembunyi di balik tabir.



Kang Dong Won Comeback Drama Setelah 20 Tahun

Tempest menjadi drama pertama Kang Dong Won dalam 20 tahun sejak Magic pada 2004. Karena Kang Dong Won lebih banyak muncul dalam film, ini akan menjadi drama keempatnya. Selain menjadi pemain, Kang Dong Won juga akan berpartisipasi dalam proyek ini sebagai produser.

Sementara, Jun Ji Hyun lebih sering membintangi drama. Dia menerima berhasil mencuri perhatian dengan membintangi My Love From the Star, The Legend of the Blue Sea, Jirisan, dan banyak lagi.

Tempest dibuat oleh penulis skenario Jung Seo Kyung dan sutradara Kim Hee Won, yang sebelumnya bekerja bersama dalam Little Women. Jung Seo Kyung juga pernah mengerjakan film hits seperti The Handmaiden, Mother, dan Decision to Leave, sementara Kim Hee Won telah memimpin produksi seperti The Crowned Clown, Crash Landing on You, dan Vincenzo.

Selain Jun Ji Hyun dan Kang Dong Won, Tempest juga akan menghadirkan Oh Jung Se. "Memang benar Oh Jung Se membintangi Polaris (Tempest). Syuting saat ini sedang berlangsung," kata agensinya, IMAGINUS pada Kamis, 23 Mei 2024.

Drama tentang pembunuhan, permainan politik, konspirasi, dan mata-mata ini eksklusif tayang di Disney+ Hotstar untuk internasional dan di Hulu untuk Amerika Serikat.

