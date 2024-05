Dibintangi Choi Siwon, Sinopsis Drakor DNA Lover

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Choi Siwon akan membintangi drama Korea atau drakor setelah membintangi pemeran pendukung dalam Bloodhounds. Kali ini, anggota boy group Super Junior tersebut akan menjadi tokoh utama dalam serial bergenre komedi romantis DNA Lover.

Choi Siwon akan memerankan karakter Shim Yeon Woo, dokter kandungan yang sensitif, termasuk dalam hal memilih pasangan. Ia akan berakting dengan Jung In Sun, yang sebelumnya dikenal lewat perannya dalam Welcome to Waikiki.

Sinopsis DNA Lover

Serial ini disutradarai oleh Sung Chi Wook dan dijadwalkan tayang di TV Chosun setiap Sabtu dan Minggu pada Juni 2024. Shim Yeon Woo, diperankan oleh Choi Siwon, seorang dokter kandungan yang memiliki klinik sendiri bernama Shim Clinic.

Shim Yeon Woo banyak disukai. Namun, saat ketertarikan dari para wanita itu berubah obsesi, mereka mulai berusaha mengubah dirinya, Yeon Woo akan memutuskan hubungan tersebut. Di sisi lain, Han So Jin, diperankan oleh Jung In Sun, ilmuwan yang bekerja di pusat penelitian genetika.

Han So Jin memiliki kepribadian yang sedikit canggung dan ia sangat terobsesi untuk menemukan pria yang cocok dengannya secara genetis. Suatu saat, jalan hidup Shim Yeon Woo dan Han So Jin bertemu, mereka pun mulai terlibat dalam kehidupan yang saling berkaitan.

Tentang Choi Siwon

Pada penghujung Desember 2023, ia muncul dalam drama Death's Game. Siwon memainkan peran chaebol atau konglomerat generasi ketiga bernama. Park Jin Tae. Death's Game menceritakan kisah pria yang mendapat lebih dari satu detik kesempatan hidup setelah menghadapi kematian. Park So Dam akan berperan sebagai Death, yang menghukum seorang pria bernama Choi Yi Jae (Seo In Guk) dengan 12 siklus hidup dan mati.

Karakter chaebol cenderung memikat, karena digambarkan sebagai penerima waris dari keluarga kaya atau konglomerat yang memiliki bisnis besar. Beberapa aktor pernah memerankan karakter chaebol.

