Kim Jae Hwan: Profil Salah Satu Eks Anggota Grup Wanna One

TEMPO.CO, Jakarta - Wanna One merupakan grup idol K-Pop yang terbentuk oleh sebelas kontestan teratas dari musim kedua Produce 101. Mereka terdiri dari Jisung, Sungwoon, Minhyun, Seongwoo, Kim Jae Hwan, Daniel, Ji Hoon, Woojin, Jinyoung, Daehwi, dan Guanlin.

Awalnya debut di bawah YMC Entertainment dan CJ E&M, pada 31 Mei, Wanna One mengumumkan rencana mereka untuk bergabung dengan Swing Entertainment, sebuah perusahaan manajemen yang khusus mengelola karier Wanna One.

Hari ini tepatnya pada 27 Mei 2024, salah satu anggota Wanna One, yaitu Kim Jae Hwan, merayakan hari ulang tahunnya. Berikut profil Kim Jaehwan

Profil Kim Jae Hwan

Dilansir dari kpopping.com, Kim Jae-hwan lahir pada 27 Mei 1996. Dia adalah penyanyi-penulis lagu Korea Selatan, yang dikenal karena menempati posisi ke-4 di final Produce 101 Season 2, menjadikannya bagian dari boy grup proyek Wanna One hingga pembubaran mereka.

Pada 2012, Jaehwan menjadi semifinalis Korea's Got Talent 2. Pada 2016, ia diundang untuk tampil di program musik baru tentang amatir yang berhadapan dengan penyanyi profesional bernama Vocal War: God's Voice.

Dalam episode percontohan, Jaehwan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke babak berikutnya dengan membawakan lagu "The Beautiful Truth" milik Boohwal. Dia akhirnya muncul sebagai pemenang episode pertama dengan penampilannya dalam "Musim Gugur di Depan Kantor Pos," yang aslinya dibawakan oleh Yoon Do-hyun.

Dinukil dari kpop.fandom.com, Dia dan Jung Sewoon adalah senior dan junior di Universitas Hoseong, di mana mereka berbagi pengalaman dan membangun hubungan yang erat dalam musik. Meskipun memiliki bakat yang luar biasa, dia sadar akan batasan vokalnya, yang mencapai kisaran tertinggi Mi~Fa di oktaf ke-3. Namun, dia tidak pernah menyerah untuk terus mengasah kemampuannya, berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap penampilannya.

Dia telah menjalani trainee selama empat tahun dua bulan, dan jika dihitung termasuk pengalaman di Produce 101 Season 2, menjadi empat tahun enam bulan.

Dilansir dari produce-101.fandom.com, setelah Wanna One Bubar pada 31 Desember 2018, Jaehwan diumumkan akan tetap bersama agensi mereka, Swing Entertainment, untuk melanjutkan aktivitas solonya di masa mendatang. Pada bulan Januari 2019, Jaehwan memperkenalkan warna resmi fandomnya.

Pantone 7702C mewakili karakteristik vokal Kim Jae Hwan yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi banyak orang, sementara Pantone 270C mewakili para penggemar yang memberikan harmoni dan mendukung kebahagiaan.

Terakhir, Pantone 7464C mewakili musik yang menjadi penghubung antara Kim Jae Hwan dan penggemar. Pada 20 Mei 2019, Jaehwan secara resmi debut solo dengan album "Another". Selain itu, Jaehwan mengumumkan dua acara fanmeeting yang akan dilaksanakan pada 26 Mei 2019 sebagai bagian dari jadwal debut solonya.

Jae Hwan telah menghadirkan serangkaian karya dalam perjalanan musiknya. Dimulai dengan digital singles-nya, dia mempersembahkan "Burned All Black" pada 2021, memberikan sentuhan emosional yang mendalam melalui vokalnya yang kuat. Tak lama setelahnya, dia meluncurkan "Snail" dan "Delete" pada 2022.

Tidak berhenti di situ, Jaehwan terus memanjakan penggemarnya dengan karya-karya baru. Pada 2023, dia merilis "For Couples Who Just Met", sebuah lagu yang penuh dengan kelembutan dan romantisme, diikuti oleh "I Love You".

Selain digital singles, Kim Jae Hwan juga telah meluncurkan single albums yang mengesankan. "Spring Breeze", dirilis pada 2023, adalah sebuah karya yang mempesona dengan melodi yang merdu dan lirik yang menghanyutkan. Dan yang lebih baru, "Ponytail", yang dirilis pada 2024.

SUKMA KANTHI NURANI | PUSPITA AMANDA SARI

