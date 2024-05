Momen Raline Shah Hadiri Gala Premiere Marcello Mio di Festival Film Cannes 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Raline Shah menghadiri gala premiere atau pemutaran perdana Marcello Mio di Festival Film Cannes 2024. Dia mengenakan busana karya desainer tanah air Stella Rissa dilengkapi perhiasan dari Piaget dan sepatu dari Mach and Mach.

Film komedi drama itu diadaptasi dari kisah nyata kehidupan aktor legendaris mendiang Marcello Mastroianni dan para anggota keluarganya termasuk aktris Catherine Deneuve dan Chiara Mastroianni yang memerankan diri mereka sendiri. Keduanya turut hadir pada pemutaran perdana ini dan menyapa para tamu undangan khusus yang memadati auditorium.



Menonton berbagai film peserta kompetisi Festival Film Cannes merupakan hal yang paling dinantikan oleh para pecinta film, termasuk Raline Shah. Setelah mendapat kesempatan untuk menonton film Marcello Mio, Raline Shah mengaku sangat terkesan.

"Marcello Mio merupakan salah satu komedi drama yang sangat menghibur. Kisah hidup keluarga mendiang Marcello Mastroianni sangat menarik dan diadaptasi ke dalam film dengan brilian," kata Raline Shah, dalam siaran pers yang diterima Tempo.



Raline Shah Kagumi Catherine Deneuve

Tidak hanya cerita dalam film yang menarik, Raline Shah juga terpukau dengan Catherine Deneuve yang dianggap sebagai salah satu aktris film Eropa terhebat. Raline Shah mengungkapkan kekagumannya terhadap aktris 80 tahun itu.

"Saya mengagumi Catherine Deneuve, aktris Prancis yang juga menjadi legenda dunia film hingga kini. Bisa merasakan kehadirannya semalam di acara pemutaran perdana merupakan pengalaman yang luar biasa,” ujar Raline Shah.



Raline Shah di Festival Film Cannes 2024

Sebelumnya, Raline Shah juga sudah menghadiri beberapa rangkaian acara Festival Film Cannes ke-77 yang berlangsung pada 14-25 Mei 2025. Dia menghadiri pemutaran perdana film karya sutradara Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness pada Jumat, 17 Mei 2024.

Kemudian, Raline Shah menghadiri 2024 Kering Women In Motion Awards and Cannes Film Festival Presidential Dinner dan Cinema of Indonesia di Festival Film Cannes 2024. Dalam seluruh kesempatan tersebut, Raline Shah kerap menggunakan busana rancangan desainer Indonesia.

