Begini Persaingan Ketat 3 Film dalam Festival Film Cannes 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Film biopik Donald Trump, musikal tentang bos kartel Meksiko, dan proyek lama yang menjadi impian Francis Ford Coppola adalah beberapa dari film yang bersaing untuk penghargaan utama di Festival Film Cannes saat festival glamor ini berakhir pada Sabtu malam.

Dilansir dari Reuters, presiden juri Cannes Greta Gerwig, sutradara dari film sukses musim panas lalu Barbie yang bernuansa merah muda, bersama delapan juri lainnya memutuskan film mana dari 22 film yang akan menerima Palme d'Or.

Anggota juri seperti aktris AS Lily Gladstone dan sutradara Jepang Hirokazu Kore-Eda menyadari bahwa keputusan mereka bisa sangat mempengaruhi karir seorang sutradara. Film epik sci-fi Coppola yang sangat dinanti, Megalopolis, yang dibintangi Adam Driver, mendapatkan berbagai tanggapan saat tayang perdana pada Kamis lalu.

Namun, film Emilia Perez, yang dibintangi Selena Gomez dan Zoe Saldana, menjadi yang paling diunggulkan untuk memenangkan penghargaan tersebut. Kritikus sangat terkejut dengan nomor musikalnya yang menceritakan tentang raja narkoba Meksiko yang bertransisi dari laki-laki ke perempuan dan mendirikan organisasi nirlaba untuk mencari orang hilang.

Cannes memberikan perhatian khusus kepada bintang-bintang besar Hollywood tahun ini, termasuk Coppola, dengan Meryl Streep dan George Lucas menerima penghargaan seumur hidup, serta George Miller dan Kevin Costner yang diundang untuk memutar film baru mereka di luar kompetisi.

Selain itu, sutradara terkenal seperti Yorgos Lanthimos, David Cronenberg, dan Paul Schrader menciptakan banyak antusiasme dengan film-film kompetisi mereka, meskipun peluang mereka terlihat kecil.

Kontestan kuat lainnya termasuk All We Imagine As Light, film pertama India yang masuk kompetisi dalam 30 tahun, serta Anora, drama komedi gelap karya Sean Baker tentang seorang penari erotis di New York dan horor tubuh yang dibintangi Demi Moore "The Substance."

The Apprentice, tentang mantan presiden AS Donald Trump, dan The Seed of the Sacred Fig karya sutradara Iran yang diasingkan Mohammad Rasoulof mendapatkan perhatian karena relevansi topikalnya, meskipun Direktur Festival Film Cannes 2024 Thierry Fremaux menyesalkan meningkatnya fokus pada isu-isu politik dan sosial di industri ini.

REUTERS | CNA LIFESTYLE | CANNES TOURIST INFORMATION

